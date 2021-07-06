12隻領航鯨浙江台州海域擱淺　3隻死亡、9隻被送海水養殖場暫養

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-06 15:29

周二（6日），12隻領航鯨在浙江台州頭門港海域擱淺，多部門獲報後趕赴現場緊急救援。 目前，有3隻領航鯨因擱淺時間較久死亡；另外9隻將運往附近海產品公司的海水養殖場內暫養，並等待進一步救援。

12隻領航鯨在浙江台州頭門港海域擱淺，多部門獲報後趕赴現場緊急救援。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，早上8時許，有當地村民報案指多隻「海豚」擱淺在北洋壩灘塗上，需要緊急救援，當局接報後趕赴現場。經過確認，現場擱淺的為12隻領航鯨，大概6歲左右，「屬於小孩子」。

據公開資料顯示，領航鯨屬哺乳綱、鯨偶蹄目、海豚科、領航鯨屬。主要分布於熱帶及溫帶海域，在內地海域僅見於東海海域。據了解，雄鯨壽命約49歲，雌鯨能活60歲左右。

為了讓12隻領航鯨避免高溫、曝曬帶來的傷害，救援人員與當地村民採取挖水坑、蓋濕毛巾，支起防曬網等措施。惟其中3隻因擱淺時間較長死亡。

至於12隻領航鯨擱淺的原因，中國科學院水生生物研究所副研究員郝玉江表示，擱淺的原因比較複雜，可能是追逐食物時遭遇退潮，也可能是疾病、地磁、水下乾擾等因素，「如此大規模擱淺，應該與領頭鯨估計不足或判斷錯誤有關。」

郝玉江又說，根據目前的情況，只能在淺灘中進行人工護理，等漲潮時將其推入深水區。過程中，最重要的是保持皮膚濕潤，要不斷澆水；還要保證呼吸口周邊沒有泥沙，防止將泥沙吸入。

目前，相關救援工作正在進一步進行中。

據悉，近年來，有越來越多的鯨類動物擱淺事件發生。大部分擱淺原因都是未知的，疾病、風暴、噪音、污染都有可能造成其擱淺。領航鯨是常見的擱淺鯨類之一，由於是高度社會性群體，擱淺規模往往很大，有上百隻群體擱淺的記錄。