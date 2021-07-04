8米長布氏鯨現蹤深圳大鵬灣近一周　專家稱健康良好無需驅趕

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-04 12:00

一頭布氏鯨6月29日出現在深圳大鵬海邊，引起關注。布氏鯨為國家一級保護動物，內媒《澎湃新聞》7月3日報道指，從深圳市大鵬新區綜合辦公室獲悉，該頭布氏鯨一直在該海域逗留。經專家觀測，這是一條體長8米左右的小型布氏鯨，目前健康狀況良好。

深圳市大鵬新區綜合辦公室方面表示，發現布氏鯨後，該區便呼籲市民及船員不要靠近，不要圍觀，不要投餵，來往船隻盡量避開繞行。7月2日，該區召集多部門召開研究鯨豚保護有關工作專題座談會，成立大鵬新區鯨豚保護聯動工作組。

主要從事鯨豚類保護生物學研究的林文治表示，這頭鯨魚目前捕食行為規律，呼吸有力，可以確定是一頭健康的布氏鯨，擱淺風險較小，暫無需驅趕。

林文治分析稱，基於目前掌握信息來看，大型貨輪啟動和航行較慢，對牠的生命不會造成威脅。近日來，很多人出海觀鯨，容易發生衝撞，需要提前做好周末遊客的聚集觀賞的管理。

南京師範大學生命科學學院副教授陳炳耀分析，這頭布氏鯨與北部灣布氏鯨定期性活動不同，應是偶然性行為，可能與鹽田港航道停航有關。北京大學深圳研究生院發展研究中心主任翟生強認為，布氏鯨出現在大鵬灣是正常的生物現象，體現了食物導向，應盡量減少人類活動對這頭布氏鯨的干擾。