布氏鯨連日現身深圳大鵬灣　到訪或與生態環境改善有關

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-06 14:00

自6月29日起，一頭布氏鯨連日在深圳大鵬海邊現身，立即吸引海洋科研人員和公眾的目光，網民更為牠改名為「小布」。截至今日（6日），「小布」造訪深圳已滿一周，昨日（5日）上午更再次露出海面捕食魚群。 對於「小布」為何會到訪深圳，健康狀態和如何保護牠等問題，廣東海洋大學深圳研究院高級工程師廖寶林，以及深圳市生態環境局大鵬管理局局長洪曉群一一解讀。

7月5日，「小布」再次露出海面捕食魚群。（中新社）

時隔16年再有鯨類到訪大鵬灣

深圳衛視《晚間報道》報道，廖寶林介紹，布氏鯨是一種喜愛群居的鯨豚類動物，對食物、水質環境要求較高，通常出現在魚類較為豐富的海域。目前，南海正處於休漁期，魚群增多，且近年來大鵬新區生態環境改善，或因此吸引「小布」到訪深圳。經多日觀察，「小布」在海上捕食活動非常頻繁，從游泳狀態能看出牠的身體狀況非常健康。

事實上，大鵬灣出現鯨類動物非常罕見。據《中國鯨類》記載，上次鯨類光顧大鵬灣是在2005年香港沙頭角海域，「小布」的出現是大鵬灣時隔16年再次有鯨類到訪，也是國內第二次記錄布氏鯨在近岸海域活動，另一次是2018年在廣西北海潿洲島。

多部門加強保護

目前，深圳大鵬新區各部門都協力守護「小布」的安全。為了減少圍觀人員和海面船舶的干擾，從6月29日起，大鵬新區成立鯨豚保護聯動工作組，為「小布」在大鵬灣的捕食保駕護航。7月3日，大亞灣海事局發布通知，要求過往船舶航經沙魚涌——官湖附近水域保持安全航速，加強瞭望，不得圍觀，不要靠近，更不准投餵。

同時，由深圳市生態環境局大鵬管理局牽頭，組織中國漁政44101船到現場蹲守、勸返往來船隻，及時分享「小布」信息，並聯合香港環境保護署共享信息，加強大鵬灣「小布」出沒海域的100餘個入海排口和69公里海岸線的巡查，包括入海排口水質持續監測。

大鵬管理局局長洪曉群介紹，相關部門已對慕名而來的遊客和附近的漁船作科學引導，勸返已出海的休閒觀光船，同時，海事部門也及時調整商船的航行。

首次成功為鯨類貼附信標並回收信號

為更好地了解布氏鯨的活動規律，科研人員採用信標跟蹤的方法進行相關研究工作。科研人員用特製的長桿慢慢靠近布氏鯨，在牠出水一刻將信標貼在布氏鯨的背上。大約2小時後，信標會自動脫落並浮在海面上，科研人員再將其收集。

據了解，此次是國內成功為鯨類貼附信標，並成功回收信號。廖寶林介紹，透過信標記錄動物在水下的游泳狀態，可以反映出動物是否健康，尤其是觀察牠的加速度，可以看出游泳的力度和力道。其次，信標可以收集動物發出的聲音，從而分析其周邊環境對該動物的影響。