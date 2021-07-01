布氏鯨連續兩日現蹤深圳大鵬灣　疑因追逐魚群誤入

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-01 09:59

一頭布氏鯨在6月29日及30日連續兩天出現在深圳大鵬海邊，引起關注。有環保義工表示，這頭鯨魚應該是一路追著魚群才誤入這片海域。

《深圳特區報》報道指，6月29日，有網友拍攝到影片聲稱在深圳大鵬發現了一頭鯨魚。從大亞灣海事局應急值班室了解到，當日下午四點多，在大鵬灣附近水域確實發現一頭小鯨魚出沒。在6月30日，一名環保義工表示，當天一早四次看到鯨魚浮出海面。

有環保義工根據鯨魚尾巴的形狀判斷，這頭鯨魚可能是布氏鯨的幼體。鯨魚應該是在捕食，而非網絡傳聞的擱淺。該環保義工表示，這頭鯨魚應該是一路追著魚群才誤入這片海域。

布氏鯨的特徵是從氣孔到喙端有三條隆脊，背部為深灰色，腹部為白色，也會呈現粉紅色。布氏鯨主要生活在熱帶和溫帶海域，溫帶海域也有分布。在國內，近年來常見的布氏鯨活動區域為廣西北海潿洲島海域。

從事布氏鯨研究的廣西科學院副研究員陳默表示，畫面中的這頭鯨應該是中國稱之為鳀鯨或小布氏鯨的近岸種布氏鯨。幼鯨大約3.5至4米，成年11米左右，體重15至25噸。根據《中國鯨類》一書的記載，粵東海域及香港海域曾經也是布氏鯨出沒的海域。

有環保義工呼籲，「鯨魚受到驚嚇後，就會游入海底深處。如果水面一直有船隻，牠就不會浮上水面喘氣，直到淹死自己。」環保義工呼籲海上船隻應注意減速避讓，市民不要坐船去海上圍觀。