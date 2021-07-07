中印衝突︱死亡官兵家人觀遺物　墓前現神秘鵝卵石疑是女友留言

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-07-07 17:25

中印去年加勒萬河谷衝突造成流血事件，中方公布4名解放軍死亡並隆重悼念。近日，24歲死亡士兵肖思遠的父親到中國軍事博物館，參觀兒子生前遺物並留手書。 此外，有網民發現肖思遠的墓碑上放有一塊鵝卵石，疑是其女友寫下的留言。

《央視新聞》報道，肖思遠的父親近日到訪中國軍事博物館參觀，館內陳列肖思遠犧牲時被撕破的棉衣，以及其他幾位在中印邊境衝突中死亡的「衞國戍邊英雄」的遺物。肖思遠父親離開前寫下留言：「軍人有軍人的職責，思遠，我想你」。

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7月5日，有網民在微博上講述自己前往肖思遠墓地參觀時，發現墓碑上放着一塊鵝卵石，上面寫有「愛過你是我最幸運的事，我一直在」，石頭旁還放着一個相框和一枚黨徽。

不少網民猜測，在鵝卵石上寫字的是肖思遠生前女友。此前，肖思遠親人整理其遺物時，發現肖思遠的錢包放有一張與女孩的合影。肖思遠的母親曾透露兩人是大學同學，不過家人不清楚女孩的身份；肖思遠去世後，家人曾多次向網民表示希望不要打擾女孩的生活。

去年6月15日，中印兩軍部隊在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突。當時，肖思遠突圍後發現戰友被圍攻，於是重新返回營救戰友，用身體為戰友遮擋石塊棍棒的攻擊。在本次衝突中，解放軍營長陳紅軍，士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉陣亡，他們均被追授榮譽稱號及一等功。

2020年6月，加勒萬河谷衝突現場：