「藥中茅台」片仔癀炒作降溫　原材料消耗或制約公司業績增長

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-07 11:00

有消炎止痛、保肝降酶等功效的中藥「片仔癀」，上月起在內地出現高價、限購、一粒難求等情況，淘寶更炒至上千元，被冠以「藥中茅台」之稱。不過，近幾天隨着股價回調，片仔癀較高點已蒸發200多億。 《證券市場周刊》報道，去年片仔癀已經提價約10%，但提價效應下肝病用藥收入規模的增長卻明顯下降。隨着存量天然麝香資源的日益匱乏，國家配給的天然麝香無法滿足片仔癀市場需求的增長。

片仔癀原材料短缺，供貨量緊張。（林芷瑩攝）

今年以來，片仔癀股價由年初240元左右反彈，最高漲至465元，總市值逾2800億，惟近幾天股價回調。昨日（6日）上午，中藥板塊持續回調，其中片仔癀一度大跌超8%，截至中午收盤，片仔癀仍大跌6.5%，成交量達到30億（人民幣，下同），收報於427元，總市值為2576億。

據介紹，片仔癀的原料主要包括牛黃、麝香、三七、蛇膽等，其中麝香是麝類動物成熟的雄性香囊中的乾燥分泌物。天然麝香主要取自野生林麝，但由於極高的藥用價值和經濟價值，濫捕林麝情況日趨嚴重，全國林麝數量從20世紀50年代的200萬至300萬隻，銳減至6萬至7萬隻。

2003年，國家將麝由國家二級野生保護動物調整為一級野生保護動物，同時對天然麝香的使用採取配額制，保障少量的名貴中藥的藥材供應。由於天然麝香供給有限，嚴重的供不應求導致價格成本持續上漲。

片仔癀的原料主要包括牛黃、麝香、三七、蛇膽等。（視覺中國）

報道指，片仔癀的業績增長主要取決於旗下產品的量和價。據統計，從2004年到2020年，片仔癀國內零售價一共提價9次，從325元（人民幣，下同）提升到590元，提升81%。在銷量方面，2016至2019年，公司肝病用藥銷量，分別為367.09萬粒、454.96萬粒、595.52萬粒、704.09萬粒，2017至2019年增速分別為24%、32%、21%。

量價齊升之下公司業績呈現快速增長，以2019年為例，公司肝病用藥營業收入為21.81億元，同比增長21.37%；片仔癀收入同比增幅為20.06%，淨利潤同比增幅為20.25%。

2020年1月，片仔癀國內市場零售價格每粒提升60元，出廠價每粒提升40元。提價效應下，2020年公司肝病用藥收入規模雖呈現增長，但與此前提價效應相比，2020年增速明顯下降：2020年肝病用藥收入25.39億元，但增速僅有16.44%，說明肝病用藥銷量的增長可能不及以往年份。

報道指，雖然券商認為短期內原料供應不是公司的制約因素，片仔癀也表示目前國家配給的天然麝香數量基本可以維持現有基本生產規模需要，但配給量及其增長情況未知，更為明確的數據難以推算。從長期來看，原材料需求（銷量）不斷增加，而其供應增長有限，供需矛盾將日益凸顯，存量的不斷消耗很可能會制約公司長遠的業績增長。