刻在你心底的名字｜台最賣座同志片紅至海外　紐時讚「簡約動人」

台灣電影《刻在你心底的名字》榮登台灣電影史上最賣座同志片，全台票房破億。該片近日更紅到海外，美國《紐約時報》（New York Times）影評稱讚導演柳廣輝刻劃手法細膩，令兩位男主角產生極具說服力的化學反應。

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據了解，《刻在你心底的名字》改編自柳廣輝的高中回憶，故事聚焦在80年代，當時台灣剛解嚴，由新生代男星曾敬驊、陳昊森飾演的一對遊走在友誼、愛慕之間的高中同窗，曖昧關係因學妹出現而產生變化。

電影呈現出台灣當時壓抑和保守的社會氛圍如何衝擊了仍在摸索性向、情竇初開的高中生，從而對照出台灣性別人權進程。

電影於12月23日在Netflix全球上架。（Netflix圖片）

該片自9月底在台公映後，票房節節上升，Netflix更於聖誕前夕的周三（23日）全球上架。

《紐約時報》周四（24日）以動人、簡約形容該片，指柳廣輝的鏡頭注重展現肢體慾望，包括表露愛意的手勢及假裝不在乎對方的姿態等，耐心刻劃了主角間的情愫，讓其產生極具說服力的化學反應。

影評作者Teo Bugbee在上述文章中表示，電影原本可倚重兩名主角的英俊外表及偷溜到台北的情節，但柳廣輝卻選擇讓片中的相思情愛更為細膩化。

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不過，Teo Bugbee同時以「沉浸在長嘆後的熱氣過久可能會令人窒息」形容電影的缺憾，認為該片模糊帶過了兩主角就讀的學校、家庭及當時的政治情勢細節，柳廣輝專注喚起初戀眼中只有對方的感覺，令主角以外的世界無比朦朧。

（綜合報道）