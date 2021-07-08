華大基因產檢項目被指涉軍方參與　經香港實驗室作人口研究

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-07-08 12:00

據英國路透社7月8日報道，新冠肺炎（COVID-19）疫情初期，中國華大基因公司疑為收集美國公民DNA資料，並建議在美設立病毒檢測實驗室。近日，又有消息爆料稱，該公司可能利用1項產前檢查，不當分享基因資料。 全球最大基因測序中心華大基因自2013年開始推廣這項稱為「胎兒染色體異常無創產前基因檢測」（NIFTY）的產前檢查。這項檢查是全球最受歡迎的非侵入性產前檢查項目之一，只要檢驗孕婦的血液檢體，就能知道胚胎是否患有唐氏症等疾病。

世界最大的生物技術公司中國華大基因近日被指與中國軍方之間存在密切的合作關係。（微博@勤儉的美德）

華大基因表示，迄今全球已有逾800萬名孕婦做過NIFTY檢測。這項產檢在全球至少52國銷售，諸如英國、歐洲、加拿大、澳洲、泰國和印度等，但不包括美國。

華大被指利用送至香港實驗室的剩餘血液檢體和產前檢查取得的基因資料進行人口研究。路透社報道稱，有500名以上接受產檢女性的基因資料儲存在中國政府資助、華大管理的深圳國家基因庫中，其中包括歐洲和亞洲女性。

但報道稱，路透社並未發現華大基因違反隱私權協議或法規。該公司表示，他們已取得受檢者書面同意，且會在5年後銷毀海外的檢體和資料。然而，隱私權協議內提到，該公司收集的資料若與「中國國家安全或國防安全直接相關」，就可以對外分享。

對此，華大基因堅稱，該公司從未基於國安或國防目的被要求提供、也從未提供NIFTY檢測所獲得的資料給北京當局」。

美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）先前曾警告，中國公司可能收集美國民眾的健康資料。該機構表示，在海外接受NIFTY檢測的女性應多加註意，允許與中國國安機構共享資料的隱私權協議。

該機構指出，「中國公司推廣的非侵入性產前檢查可發揮重要醫學功用，但也可能提供中國和中國生技公司一個管道，讓他們得以收集全球各地的基因資料」。針對相關報道，中國外交部稱，這反應出美國當局的「空穴來風與抹黑言論」。

報道還稱，華大與解放軍就懷孕初期產檢進行研發合作，也揭露出華大儲存和分析資料的範圍。美國認為，華大收集並分析人體基因資料已對美國構成國安威脅。

2020年7月，新疆絲路華大基因科技與北京六合華大基因科技，因被指控「涉嫌強制採集維族人與其他穆斯林少數民族基因作研究，以打壓維族人」，被美國商務部列入實體清單。對於公司旗下兩家公司被列入實體清單，華大集團表示不解和遺憾。