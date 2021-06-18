檢測中心承辨商「大洗牌」　華大基因「7變2」　另邀3家機構加入

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-18 00:14

新冠肺炎疫情未止，本港原有21間社區檢測中心，食物及衞生局早前宣布，只有18間會繼續運作，而且會更換承辦商。局方昨天（17日）深夜公布最新承辦商的名單，18間中心會由9間承辦商負責經營，每間承辦商負責2間中心的服務，非常平均。 「華大基因」由本來營運7間檢測中心，現時僅餘2間，成「最大輸家」。記者曾向局方及華大查詢新安排是否懲罰華大早前頻頻失誤，但雙方均沒有回應。 而在新安排下，有3間承辦商是首次加入營運檢測中心，分別是「香港體檢及醫學診斷中心有限公司」、「中檢醫學檢驗有限公司」、「駿嶺生物科技有限公司」。

由新的承辦商名單可見，全港18間中心會由9間承辦商負責經營，每間承辦商負責2間中心的服務，非常平均。至於曾捲入「檢測樣本假陽性」事件的華大基因，本來營運7間檢測中心，現時僅餘2間，成「最大輸家」。不過，以往較多人前往檢測、擁有「地利」的油麻地梁顯利社區中心檢測中心，營運商就由金域檢驗改為華大基因。

「大洗牌」前，21間檢測中心的承辦商名單。（網頁截圖）

消息：大公司出錯機會有望減低

有消息人士透露，由於檢測中心的營運合約為期半年，近來部分中心合約期滿，政府故要求所有承辦商簽訂新合約，並同時重新分配承辦商的佔有率和地區分布。消息人士認為，在新做法下，大公司檢測量減少，出錯機會有望減低，而較小規模的檢測公司將會受惠。

記者曾向局方及華大查詢新安排是否懲罰華大早前頻頻失誤，但雙方均沒有回應。

華大基因本來營運7間檢測中心，現時僅餘2間，成最大輸家。（資料圖片）

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而在新安排下，有3間承辦商是首次加入營運檢測中心，分別是「香港體檢及醫學診斷中心有限公司」、「中檢醫學檢驗有限公司」、「駿嶺生物科技有限公司」。

另外，分子病理檢驗中心本身營運5間檢測中心，金域檢驗和Prenetics分別經營3間中心，這3間公司在新安排外，都減至只營運2間檢測中心。

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食衞局表示，透過具競爭性的採購程序，18間延長運作的社區檢測中心會由9間承辦商負責營運，全部承辦商均為衞生署「香港特區政府認可進行2019冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療檢測機構」名單上的機構，符合衞生署的「2019冠狀病毒病」檢測外部質量評估項目及具備相關的實驗所認證資格。

局方稱，政府在進行具競爭性的採購程序時，亦已充分考慮有關機構的檢測能力、過往經驗及表現等各項因素。