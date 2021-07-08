復旦案翻版｜上海市政設計院副所長傳被割喉致死　兇徒稱工作積怨

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-07-08 13:30

上海復旦大學教師割喉黨委書記一案風波未息，近日再傳出上海市政工程設計研究院一名副所長被一名海歸設計師割喉。

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上海楊浦警方官方微博7月6日通報了一宗兇殺案，稱7月5日17時10分，楊浦區中山北二路一公司內發生一起持刀傷人案件。被害人徐某（男，38歲，該公司員工）經送醫搶救無效死亡。犯罪嫌疑人劉某（男，34歲，該公司員工）交代因工作積怨持刀傷害同事徐某。

官方的通報中沒有給出具體的事發單位的名字，與此同時，微博上瘋傳發生一起海歸人員將一名副所長割喉的慘劇。而上海市政工程設計研究院位於上海市楊浦區中山北二路901號，同官方通報的一致。

微博和Twitter上消息稱，市政院一名海歸人員疑因合同到期，領導沒有為他續約，在升降機內將所長割喉。這名海歸人員據說是一個景觀設計師。網絡上還流傳多張現場圖片，顯示在一撞高樓下躺着一人，地上有血跡，民眾在旁圍觀。

據悉，上海近期連續發生兩宗海歸博士將領導割喉案。此前在6月7日下午，復旦大學數學學院教師姜文華持刀割喉殺死學院黨委書記王永珍。事發後，姜文華平靜地告訴警方，他這樣做是因為這些年來他一直被王永珍「陷害和虐待」。

6月17日晚，復旦大學官網發布《關於王永珍遇害案件的情況說明》。復旦大學指出，該校數學科學學院中共黨委書記王永珍遇害身亡後，網上出現了一些不實的傳言。經查，王永珍、姜文華（嫌疑人）沒有合作發表學術論文的情況，也不存在剽竊學術成果的情況。

此外，姜文華於2019年合同期滿，被考核為不合格。但經姜文華本人申請，學院充分考慮其特殊情況向學校提出申請，學校審批同意後兩次與姜文華續聘1年，並保留其崗位和各項待遇。截至2021年6月7日，姜文華與學校簽訂的聘期合同尚未期滿，學校並未作出與姜文華解除或終止聘用合同的決定。復旦大學表示，目前相關案件正在進一步偵辦中，檢察機關也已介入。