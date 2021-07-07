維他奶網店換上「中國品牌」封面相　內地網民不買帳：滾出中國

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-07 23:11

維他奶旗下員工涉及七一刺警案，集團內部發通告慰問在七一當日於銅鑼灣刺傷警員後自殺身亡的員工家屬，引發內地網民抵制和商舖下架，維他奶日前連續發表聲明解釋事件，但都未能挽回其在中國內地的品牌形象。 有內地網民周三（7日）發微博顯示，維他奶在天貓商城的網上旗艦店，換上了寫有「中國品牌」的封面相。對此，該篇微博下方的網民幾乎都不買帳，而是紛紛斥責維他奶「早幹嘛去了」、「滾出中國」。

天貓商城「vita維他旗艦店」換上封面相，強調自己是中國品牌。（微博@咚咚咚櫻醬）

截圖顯示，天貓商城「vita維他旗艦店」換上封面相，內容寫道，維他奶作為中國品牌，永遠支持中國內地和香港的穩定、繁榮和發展。

不過，這一表態並未得到微博網民的認可，回應幾乎都是斥責維他奶「早幹嘛去了」、「賺不到錢嚇壞了」、「滾出中國」。還有一些網民質疑，上述封面相只提到「香港」而沒有明確寫出「中國香港」，認為維他奶在玩文字遊戲。

網民評論清一色是批評。（微博截圖）

內地微博稍早前周二（6日）傳出一封署名維他奶主席羅友禮的內部信，稱已解僱該名案發後私自撰寫內部通告及發布的員工，同時對該名員工保留追究法律責任的權利，並強調「愛國愛港已銘刻進維他奶的DNA」。

不過，當時內地網民的反應也是一面倒，指「維他奶」只是為了賺人民幣而道歉，且聲明是簡體字，亦沒有在「外網」發布，認為「只是給大陸網民看」，難以表明香港員工的立場。