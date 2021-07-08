港澳應屆生可報考廣東省事業單位　逾9000個職位遍及大灣區各城市

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-08 12:37

廣東省日前發布公告，面向外界招聘。其中，符合條件的港澳應屆畢業生可報考大灣區內9個城市的事業單位，合共提供逾9000個職位。

《廣東省事業單位2021年集中公開招聘高校應屆畢業生公告》明確次招聘共提供逾2萬個事業單位職位。（廣東省人力資源和社會保障廳）

周一（5日），中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳發布《廣東省事業單位2021年集中公開招聘高校應屆畢業生公告》（下簡稱《公告》），明確了今次招聘共提供逾2萬個事業單位職位，公開招聘高校應屆畢業生。招聘將於7月19日至21日接受報名，8月22日進行筆試。

據悉，事業單位是指國家為了社會公益目的，由國家機關舉辦或者其他組織利用國有資產舉辦的，從事教育、科技、文化、衛生等活動的社會服務組織。

《公告》指明，符合《粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法（試行）》（下簡稱《管理辦法》）及《公告》規定的港澳應屆畢業生，可報考廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶及省直駐上述各地事業單位的9000多個職位，每人只可報考一職。

而根據早前公布的《管理辦法》顯示，參加事業單位招聘的港澳居民，需具有中華人民共和國國籍；遵守中華人民共和國憲法和法律法規；擁護中國共產黨領導和社會主義制度；維護祖國的統一、安全、榮譽和利益，不得有危害祖國的統一、安全、榮譽和利益的行為。

事實上，去年起港澳居民在大灣區內地城市的就業渠道就得到進一步拓寬，2020年6月24日，廣東省首次將過萬個事業單位公開招聘職位面向港澳居民開放，亦意味了港澳居民被錄用後將按照國家統一規定享受事業單位工作人員薪酬、養老保險、醫療保障等待遇。