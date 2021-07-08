文旅部擬建全國卡拉OK音樂違規曲目清單　創作等環節均須內容自審

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-08 15:20

文化和旅游部周三（7日）在官方網站上發出徵求意見稿，「為了加強歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理，弘揚社會主義核心價值觀，維護國家文化安全和意識形態安全」，該部門擬負責建立全國卡拉OK音樂內容審核專家小組，建立違規曲目清單制度。

《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定（徵求意見稿）》指出，近年來歌舞娛樂場所歌曲點播系統含有違禁歌曲的現象屢禁不止，2020年通過行業自審發現的違禁曲目就有100多首。

文化和旅游擬負責建立全國卡拉OK音樂內容審核專家小組，建立違規曲目清單制度。（視覺中國）

徵求意見稿說明，禁止內容共有九大項， 分別是違反憲法確定的基本原則；危害國家統一、主權或者領土完整的；危害國家安全，或者損害國家榮譽、利益的；煽動民族仇恨、民族歧視，傷害民族感情或者侵害民族風俗、習慣，破壞民族團結的；違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信；宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動，或者教唆犯罪；違背社會公德或者民族優秀文化傳統；侮辱、誹謗他人，侵害他人合法權益的；法律、行政法規禁止的其他內容。

徵求意見稿並提到，鼓勵歌曲點播系統內容提供商向歌舞娛樂場所提供「健康向上」的卡拉OK音樂，鼓勵設立優秀歌曲專區，「傳播正能量，弘揚主旋律」。

徵求意見稿強調，歌舞娛樂場所應當使用來源合法並經過內容自審的卡拉OK音樂，不得有法律法規禁止的內容。歌曲點播系統內容提供商在向歌舞娛樂場所提供卡拉OK音樂前，應當對曲目、屏幕畫面等內容進行自審。提供商應當建立內部自審機制，合理配備專業人員，在卡拉OK音樂創作生產、傳播、複製等環節，加強對內容自審工作，確保卡拉OK音樂來源合法、內容合法。