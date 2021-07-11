三伏天｜山東淄博雞蛋大冰雹從天而降　民眾捧掌心拍照

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-11 12:49

今日（11日）為入伏，進入三伏天的「頭伏」。中央氣象台10日發布了高溫黃色預警，10日到12日，內地多地將迎來高溫。與此同時，中央氣象台還發布了暴雨藍色預警，顯示四川盆地到華北一帶將現今年以來最強降雨。 內地多地近日也出現了異常天氣，例如受強對流天氣影響，山東多地9日突降大雨。在淄博，密密麻麻的冰雹更從天而降，最大的直徑超過5厘米，如雞蛋般大小。

中國山東網報道指，9日下午1時，冰雹、暴雨天氣突襲淄博城區，一時間大量樹枝殘葉遍布城區大街小巷，道路多處出現積水甚至內澇的現象，對市民出行和市容環境造成嚴重影響。由照片可見，當日的冰雹如雞蛋般大小，有民眾放在掌心拍照。

此外，當日的狂風暴雨還導致濟南市歷城區一處工地內的兩棟活動板房坍塌，導致40多人被困。消防員接報後展開緊急救援，將活動板房內的住客全部疏散至安全區域。

狂風暴雨還導致濟南市歷城區一處工地內的兩棟活動板房坍塌，導致40多人被困。 消防員接報後展開緊急救援。（山東消防）

據中央氣象台網站消息，7月11日下午2時至12日下午2時，山西中東部、河北大部、山東中西部、河南北部、北京、天津等地有大到暴雨，部分地區有大暴雨（100～220毫米）。

此外，山西中東部、河北、北京、天津、山東中西部和半島東部、河南中北部和東部等地的部分地區將有8-10級雷暴大風或冰雹天氣，局地雷暴大風超過11級。

根據資料，三伏被稱為一年之中最熱的天氣時段，悶熱潮濕，酷暑難耐。今年的三伏仍有40天，至8月19日結束，7月11日至20日為頭伏。