中國軍事｜殲-20最新畫面曝光　央視揭秘座艙蓋曲線作用為何

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-07-12 20:42

7月1日，慶祝中國共產黨成立100周年大會在天安門廣場舉行，解放軍空中梯隊等隊伍做飛行表演，除了直升機、戰機，殲-20亦有亮相。 《央視新聞》報道，包括殲-20等全球新一代的戰機座艙蓋上，都有兩條曲折的「線條」。到底兩條神秘「曲線」的作用為何？

殲-20雙機飛行展示。（中新社）

軍事專家杜文龍介紹，殲-20座艙蓋上的「曲線」並非玻璃不結實的加強框，而是導爆索，屬於航空救生重要手段。

杜文龍解釋，按照目前飛行員在航空救生中的基本程序，第一種是拋蓋，即將座艙蓋拋棄逃生；第二種是穿蓋，從座艙蓋中間穿出逃生。兩者相比之下，拋蓋會比穿蓋更慢，因為飛行員要在座艙周圍連續爆破，然後將整個座艙拋棄。

由於以拋蓋逃生的時間較長，若飛行員遇到緊急情況，或飛機姿態發生重大變化時，就需要以最快的速度爆開玻璃，而最快捷的處理方法就是爆炸。

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導爆索是布置在座艙蓋玻璃上的線型炸藥，主要包括金屬罩和炸藥兩部分，金屬罩呈半圓形，採用銅、鉛、鐵、鋁等材料製成，炸藥則以六硝基二苯乙烯為主。當引爆微爆索時，它可以爆發足夠的能量，使座艙蓋玻璃破裂，強度大為降低。

杜文龍介紹，殲-20兩條「曲線」裏面的炸藥，在飛行員的頭盔接觸到玻璃前的一剎那，就會以爆炸把周圍的玻璃全部炸碎，在此時啟動彈射座椅，可以為飛行員贏得很好的跳傘高度，讓飛行員安全逃生。

殲-20諸多畫面披露（點擊大圖瀏覽）：