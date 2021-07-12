內地暴雨｜今年以來最強降雨襲華北　五台山現1955年來最大暴雨

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-12 10:43

內地多個省市出現極端天氣，華北地區迎來今年以來的最強降雨。中央氣象台昨日（11日）傍晚發出今年首個暴雨橙色預警，國家防汛抗旱總指揮部則啟動4級應急響應。

受暴雨影響，位於北京市懷柔區寶山鎮牤牛溝村村東300米的公路發生塌方。（央視）

據北京市防汛辦，受低渦系統影響，11日京津冀地區出現區域性強降雨，最大降雨量出現在邯鄲的小寨鎮228.7毫米。北京地區11日傍晚6時後自南向北大部地區出現暴雨，並伴有大風和雷電，昌平局地有小冰雹。截至12日早上6時，全市平均降雨量45.7毫米，城區平均53.2毫米。

受暴雨影響，北京市教委表示，中小學、幼兒園於12日應停止返校活動。據中新經緯報道，北京首都國際機場及大興國際機場，截至11日下午4時已取消494架航班。

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山西五台山景區於10日傍晚起出現暴雨，其中晚上7時至8時發生大暴雨，一小時內降水量達到77毫米，是景區1955年設立水文站以來統計的最強暴雨。降雨引發了洪澇，導致部分道路被沖毀。救援人員發現3人受輕傷，將他們送至醫院進行治療。景區工作人員於翌日進行清理巡查時，又在河道內發現1名死者。

11日，河南多地出現暴雨，焦作北部沿山一帶降雨量達50毫米以上。受暴雨影響，丹河沿岸部分村莊被淹，有多輛汽車被洪水沖走。影片顯示，一名男子發現洪水中還有人時，衝進去將其救出。截至當日晚上8時，當地消防緊急趕赴多個現場，解救被困群眾40餘人。

中國氣象局預計，7月12日上午8時至13日上午8時，北京、天津、河北北部、內蒙古東南部、遼寧西部、山東北部、蘇皖北部等地有大到暴雨，其中北京東北部、河北東北部、遼寧西部等地的部分地區有大暴雨，河北東北部局地有特大暴雨（250-280毫米）。上述部分地區伴有雷電、短時強降水和大風天氣，最大小時降雨量30-50毫米，局地可超過80毫米，陣風8級左右，最大可達10-11級。