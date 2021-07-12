《失孤》劉德華原型時隔24年成功尋子：涉足29個省份行程逾百萬里

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-12 21:51

劉德華主演的電影《失孤》原型人物郭剛堂周日（11日）表示，時隔24年終於尋到自己的兒子。孩子最終是由警方找到，人在河南，目前親子DNA已比對成功，警方近期將安排認親。

1997年9月21日，郭剛堂兩歲幼子郭振被抱走。此後十幾年，郭剛堂騎電單車找遍全國除新疆、西藏外的所有省份，他說：「只有在路上，才覺得對得起兒子」。在尋子期間，郭剛堂花掉所有積蓄，涉足29個省份、行程逾50萬公里、報廢了10輛電單車。

郭剛堂多年來不放棄尋子，事蹟被改編成電影。（搜狐網）

導演哽咽 向劉德華報喜

得知郭剛堂的兒子被找到，《失孤》導演彭三源表示「一下子就哽嚥了」。彭三源還獲悉，「孩子過得很好，上過大學」，感慨這是「不幸中的萬幸」，因為很多被拐賣的孩子因為沒有戶口、身份證，無法上學，更別提上大學了。

她哽咽表示：「對於失孤父母來說，第一孩子還活著——很多被拐賣的小孩都死了，第二孩子過得不錯，第三孩子還上了大學，真的是不幸中的萬幸。」她還反復強調，郭剛堂找到兒子是警方功勞，「跟電影沒有太大的關係，畢竟已經上映6年了。」

彭三源感慨，這兩天看見新聞中郭剛堂的照片，「頭髮都白了，老了很多。你想想，他家1997年就有拖拉機，他在農村也是特別能幹、特別有想法的人，如果不是因為這個事情，說不定他這一輩子能幹出很大的事業……拐賣兒童真的是毀掉整個家庭。」

彭三源亦表示已向劉德華報告喜訊，華仔得悉後回覆了很開心的表情，以及兩個祈禱的手勢。

她又指，如今「打拐」的政策和技術手段都愈發完善，現在每個月都能找到幾個孩子，希望這樣的悲劇也愈來愈少。