內地暴雨｜多地降水量破歷史極值　專家籲減少不必要出行

每年的7月下旬至8月上旬期間，受西太平洋副熱帶高壓影響，內地多地會出現暴雨、洪澇等自然現象，而這段時間亦被稱作「七下八上」。

連日來，多地迎來入汛以來最強降雨過程，中央氣象台預計14日至20日期間華北、黃淮等地仍會出現強降雨天氣。而對於即將進入「七下八上」階段，專家呼籲公眾應盡量減少不必要出行，不要前往山區、河道、地質災害隱患區域。



7月8日，內蒙古呼和浩特迎強降雨。（中新社）

據了解，在氣象中，24小時降水量大於25毫米的降水稱為大雨；24小時降水量大於等於50毫米的降水稱為暴雨。近日，面臨一輪強降水天氣，多地降雨量還突破歷史極值。

根據中央氣象台周一（12日）公布的數據顯示，河北邯鄲、山西晉城和長治、河南濟源、安陽和鶴壁等局地降雨量達到220至342毫米(最大小時降雨量102至125毫米)；河北中南部和河南北部共有7個國家站日雨量突破7月極值，其中河北雞澤(206.4毫米)和河南滑縣(211.7毫米)突破有氣象記錄以來歷史極值。

7月12日，北京豐台區一街道，外賣騎手冒雨送餐。（中新社）

此外，北京市18時至12日19時的平均降水量達100.4毫米，已達暴雨級別，導致12日當天，北京兩大機場大幅調減航班，多條巴士線路停駛。

對於為何華北地區連日來出現如此猛烈的降水天氣，中央氣象台首席預報員張芳華分析指，從成因上來看，這次強降雨過程受到深厚的低渦系統影響，低渦東側伴有強盛的低空急流，帶來充沛的水汽和不穩定能量，有利於產生強降水；而低渦系統移動緩慢，降水時間較長，有利於累計降水量增大。此外，低空急流在太行山迎風坡輻合抬升，也有利於局地產生更強的降水。

7月12日，北京市朝陽區團結湖附近，民眾通過路口。（中新社）

張芳華又指，與低渦相對應，在地面是氣旋系統，其東側氣壓梯度大，有利於產生地面大風。同時，這次過程還伴有對流性雷暴大風。兩個原因疊加，導致這次過程大風天氣也非常明顯。

截止目前，內地雨勢並無停歇的意頭，據氣象部門預計，未來一周，內地主要的降水帶將集中在西南地區東部至華北、黃淮、東北地區，呈西南-東北走向。南方地區，特別是江淮、江南、華南一帶天氣將以高溫少雨為主。