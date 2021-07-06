東京奧運｜中國游泳協會將派30人出戰　傅園慧無緣競逐獎牌

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-06 17:30

中國游泳協會今日（6日）公布東京奧運泳賽中國國家隊名單，30名運動員將參加34個小項比賽。然而，在里約熱內盧奧運會上因為一句「我已經使出了洪荒之力」爆紅的背泳選手傅園慧，因未能達到奧運「A標」而無緣東奧。

傅園慧未能達到奧運「A標」，最終無緣東京奧運。（中新社）

本次出戰東京奧運的中國游泳隊共有30人，19名女子泳手包括陳潔、程玉潔、柳雅欣、唐錢婷、張雨霏、朱夢惠等人；11名男子泳手包括程龍、何峻毅、洪金權、季新傑、孫佳俊等人。

中國游泳隊的兩次奧運選拔賽早在5月上旬和6月初結束。除了傅園慧，倫敦奧運會女子個人混合泳兩金得主葉詩文，均在各自項目上未能達到奧運「A標」，最終無緣東京奧運。

50米自由泳亞洲紀錄保持者劉湘，在選拔賽的50米自由泳項目中游出超過奧運「A標」的成績，但因每個項目上最多只能派遣兩名運動員參賽，因此選拔賽中成績較優秀的泳手取得出戰東奧的席位。

50米自由泳亞洲紀錄保持者劉湘亦無緣東京奧運。（中新社）

雖然三位名將最終無緣東奧，但出戰名單中依然有不少明星選手，包括張雨霏、楊濬瑄、辛鑫和徐嘉余。其中，張雨霏是過去一年來中國泳軍中狀態最好的選手，在今年5月青島舉行的全國游泳冠軍賽暨東京奧運會選拔賽上，她在女子100米蝶泳比賽中兩次游進56秒以內，與世界紀錄相差無幾；在200米蝶泳比賽中，她以2分05秒44游出近3年來該項目的世界最好成績。

據介紹，「A標」即Olympic Qualifying Time，泳手只要在國際游泳總會（FINA）認可的賽事中游出「A標」甚至更快的時間，就能直接獲得奧運入場券。由於每個國家或地區只能派兩名泳手出戰同一項賽事，即使泳手達成「A標」，依然有機會未能出戰。