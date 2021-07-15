東京奧運｜中國代表團團長：遏制成績下滑趨勢　確保保持第一序列

周三（14日），東京奧運會中國體育代表團在北京成立，國家體育總局局長苟仲文作為代表團團長，公布了參賽目標。他表示，中國隊要確保在金牌榜和獎牌榜上保持在第一序列、確保不發生興奮劑事件及賽風賽紀問題、確保代表團不發生疫情傳播。



苟仲文表示，東京奧運會上，中國體育代表團的總體目標是實現運動成績和精神文明雙豐收。一是堅決遏制中國奧運成績多年持續下滑趨勢；二是確保在東京奧運會金牌榜和獎牌榜上保持在第一序列；三是拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌，確保不發生興奮劑事件及賽風賽紀問題，展示中國體育代表團良好精神面貌；四是努力實現「零感染」，確保代表團不發生疫情傳播。

苟仲文強調，要做好全方位、全環節疫情防控工作，要時刻緊繃疫情防控這根弦，嚴格落實組委會疫情防控政策要求，以非常之舉應對非常之事，確保中國體育代表團安全參賽。

苟仲文稱，東京奧運會上，代表團要敢打敢拼不認慫，突出一個「拼」字，落實一個「敢」字；要穩紮穩打不多想，突出一個「穩」字；要團結一致能擔當，突出一個「團」字；要遵守規則作典範，突出一個「規」字；要文明之師展形象，突出一個「禮」字。

據了解，在2016年里約奧運會上，中國代表團以26金18銀26銅名列奧運會金牌榜第三，是自2004年雅典奧運會以來首次跌出金牌榜前兩位。