浙江教授訴動物園強制「刷臉」入園　「人臉識別第一案」將開庭

內地人工智能（AI）應用場合不斷增加，但亦引發私隱疑慮。去年浙江理工大學特聘副教授郭兵，因不願意使用杭州野生動物世界設定的人臉識別，將後者告上法庭。該案去年11月被杭州富陽法院受理，成為中國消費者起訴商家的 「人臉識別第一案」。 據內媒今日（11日）消息，該案將於6月15日在富陽法院開庭審理。

人臉識別衍生出不少私隱憂慮。（資料圖片）

據悉，郭兵在2019年4月27日購買一張杭州野生動物園世界年票，費用是1360元（人民幣．下同），有效期為1年，他可在有效期內持卡並經指紋驗證後不限次數入園遊覽。

然而，2019年10月17日，郭兵收到杭州野生動物園一則短訊通知：「尊敬的年卡用戶，系統升級為人臉識別入園，原指紋識別已取消，即日起，未註冊人臉識別用戶將無法正常入園。」經核實為真後，郭兵表示不同意進行人臉識別並要求退卡，雙方協商未果。郭兵認為，杭州野生動物園行為違反《消費者權益保護法》，進而向法院提起侵權之訴。

據了解，涉事動物園本來是以年票及指紋驗證方式入園，但由於指紋打卡耗時長，該動物園去年7月推出「智慧旅遊」，並引進人臉識別檢票系統，要求年票持有人重新辦理「人臉識別」註冊方能入園。

園內的海報顯示，年票持有人需以人臉識別入園。（《錢江晚報》）

起訴書稱，杭州野生動物世界拒絕向不遵守新要求的用戶全額退款，在沒有事先徵得年票持有人同意的情況下收集敏感數據，違反消費者保護法；動物園未經用戶同意升級年票系統，強制收集原告的個人生物識別資訊，這些資訊一旦洩露，被非法濫用，將危害消費者的人身和財產安全，要求園方全額退還年費並支付訴訟產生的費用。

此外，郭兵表示，人臉資料的收集和使用存在極不確定的安全風險，公安等政府部門出於一定的公共利益考慮採集人臉資料他還可以接受，但是一間動物園亦能採集人臉資料，安全性、隱私性令人懷疑，「萬一信息洩露誰能負責？」又指即便拒絕採集人臉​​，作為年卡用戶亦應享有入園權利。

杭州野生動物世界則表示，可以接受郭兵以身份證和年票雙重認證進園，但如果堅持全額退款，對動物園來說不公平。

對於「人臉識別第一案」即將開庭，不少網民表示支持，認為人臉的確是重要的個人私隱，不應被濫用：

「我反對到動物園還要用刷臉，動物園的網絡安全是甚麼級別，會高嗎？臉丟了沒法彌補，不可能換張臉。」 「能帶來多大的便利，也有可能帶來多大的麻煩」 「支持有人站出來反對」 「身份證識別也可以吧，為啥一定要人臉識別」

（綜合報道）