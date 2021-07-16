新冠肺炎｜美國民調：近2/3受訪者認為中國應賠償疫情損失

美國民調機構TIPP一項民調顯示，近2/3的美國人認為，中國政府應該為新冠病毒（SARS-CoV-2）大流行病造成的破壞支付賠償。



據美國政府旗下《美國之音》報道指，7月13日，美國民調機構TIPP為華盛頓保守派智庫安全政策中心進行了上述民調，民調稱，如果中國政府故意釋放了新冠病毒，認為應當賠償的人則從63%上升到78%。

大約一半的受訪者認為，病毒「在實驗室裏研發出來」，1/4的民眾認為，中國政府「有意」在實驗室中製造病毒，並「有意」釋放出來。

WHO專家組曾前往中國武漢進行新冠病毒溯源調查：

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這項民調發現，不同地方的美國人對這個問題也有不同的看法。美國南方人和中西部人最有可能認為中國政府製造了這個病毒並對引發疫情負責。如果調查顯示病毒是從政府的一個實驗室意外泄漏出來的，立場更傾向自由派的東北地區的人的要求賠償的問題上態度最為強硬。

報道稱，這項民調結果與哈佛大學的一項最新民調數據基本一致。哈佛民調顯示，52%的美國公眾認為新冠病毒來自「中國實驗室泄漏」，其中包括59%的共和黨人和52%的民主黨人。

7月6日，中國外交部發言人趙立堅指出，這些事實讓我們越來越清楚地看到，美國等個別國家所謂的溯源研究實際上就是在搞政治操弄，為了甩鍋推責、抹黑中國，無所不用其極，甚至不惜將黑手伸向科學領域，對科學家搞起黨同伐異的噤聲運動。

趙立堅強調，有關國家應該端正態度，尊重科學，立即停止對科學家的脅迫，停止把溯源問題政治化的行徑，不要為一己之私破壞國際社會團結抗疫的共同事業。

早在今年1月，世界衛生組織（WTO）新冠溯源小組曾前往中國武漢進行調查，在結束為期一個月的調查後，當時科學家們已明確指出武漢病毒泄漏論 「極不可能」。