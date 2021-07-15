東京奧運｜乒乓球比賽禁止吹球、手觸球枱　國手會否受影響？

距離東京奧運會開幕還剩8天，在新冠肺炎疫情的籠罩下，這屆奧運會增加了不少防疫規則。

中國乒乓球協會主席劉國梁日前透露，受疫情影響，在奧運會乒乓球的比賽過程中，禁止運動員用手或毛巾觸碰球枱，且不允許運動員吹球。



乒乓球比賽中，有不少運動員都會下意識地出現各種各樣的「小動作」，圖為馬龍。（新浪新聞）

據了解，在乒乓球比賽中，有不少運動員都會下意識地出現各種各樣的「小動作」，例如用手摸球枱、對著球吹氣，又或者用球拍扇風等。

一方面，運動員在比賽過程中經常出汗，用手觸摸球枱可將手心的汗擦掉，而對著球吹氣，則可令球身保持乾燥，增加球與球拍之間的摩擦。另一方面，運動員還可以在「小動作」時對比賽進行思考，並打亂對手的進攻節奏。

對於不少中國乒乓球隊退役、現役運動員來講，都曾在比賽中出現過上述「小動作」。為了磨煉運動員們的抗壓、抗干擾能力，國家乒乓球隊上周在出征奧運前，還採用新規進行奧運前的最後一次熱身賽。

張繼科用手摸球枱。（新浪新聞）

樊振東吹球。（新浪新聞）

中國隊男隊員樊振東在賽後坦言，這些「小動作」確實是很長時間的習慣，但在目前疫情的情況下，該規則的制定也是為了大家的健康著想，對於運動員來說是公平的，「既然規則已經制定了，還是要很好的去適應的。」

中國隊女隊員劉詩雯亦表示，一開始有點不適應，但是奧運會既然有這樣的規定，那必須適應和遵守。

實際上，除了中國隊隊員之外，日本球員福原愛、韓國球員吳尚垠、巴西球員雨果·卡爾德拉諾（Hugo Calderano）等人均在比賽中出現過上述「小動作」。

福原愛。（新浪新聞）

巴西乒乓球球員雨果·卡爾德拉諾。（新浪新聞）

韓國平乒乓球球員吳尚垠。（新浪新聞）

對於新規則，有網民表示：

「接觸了就犯規嗎？這是什麼奇葩規定」。



「不允許用手接觸球枱、吹氣對汗手運動員可太難受了…都克服吧，運動員加油」。



「我很想知道游泳會怎麼辦，共用一個池呀」。



「是故意難為中國乒乓球的吧，不過，國乒永遠世界第一」。

