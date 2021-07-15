新冠疫苗｜多地出台政策限制未接種者出行　專家：或涉嫌行政越位

近期，江西、浙江、寧波、安徽、四川等地相繼發布緊急通知，未接種新冠疫苗者將限制出行，引起網民質疑，有關做法變相是強制市民打針。有專家指出，現時部分地區的做法或屬於行政越位，涉嫌違法。



《澎湃新聞》報道，各地針對未接種疫苗者（禁忌症者除外）出台的限制措施，包括不能進入火車站、汽車客運站、酒店等重點公共場所；農村集市攤主不允許出攤；限制乘坐的士等日常交通；部分學生在新學期開學報到時須提供疫苗接種證明或禁忌證證明，才可辦理入學手續等。

有免疫學專家稱，中國傳染病防治法並無規定在非疫區或者非傳染病爆發時期，隨意採取預防傳染病的措施。限制未接種疫苗人士行動自由的規定屬於重大事項，應該由省級以上人民政府負責組織實施。

該專家表示，現時部分地區的做法或涉嫌行政越位，涉嫌違法。同時，以色列及英國等國家的情況證明，防控疫情僅僅靠接種疫苗是不可行，要採取嚴格管控措施才可行。因此，為了安全和有效防控，沒必要採取上述的差異性措施，以免因為接種過疫苗而心存僥倖，疏忽大意導致人群聚集，疫情蔓延。

專家認為，有關部門應集中精力做好防控管理和宣傳教育工作，減少人群聚集，加強對佩戴口罩等措施的監督和管理。疫苗方面應該加緊評估效果，研發更有效的疫苗，特別是鼻噴疫苗等誘導黏膜免疫的新疫苗。

然而，有疫苗專家持不同意見，贊同部分地區對未接種疫苗者採取適當的限制措施。他表示，初時鼓勵自願接種，但政策是在實踐中不斷調整，現時也不算強制接種，只是限制未接種者參與某些公共活動的自由，並認為基層可以根據實踐情況，發揮主觀能動性制訂規則，國家層面總結經驗再製訂政策。