企業家孫大午出庭否認控罪　涉尋釁滋事、聚眾衝擊國家機關、詐騙

內地知名農民企業家、河北大午農牧集團創辦人孫大午等人此前涉嫌尋釁滋事罪、聚眾衝擊國家機關罪、非法吸收公眾存款罪等9宗罪的案件，7月15日上午在河北高碑店市法院開庭審理。孫大午及多名被告堅稱自己無罪，堅決要求辯護人無罪辯護。律師估計案件預計要審理至少30日以上。



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根據網上流傳的高碑店市法院通告，孫大午案7月15日上午9時在該市法院第一審判庭公開開庭審理，孫大午被控尋釁滋事罪、妨害公務罪、聚眾衝擊國家機關罪、破壞生產經營罪、強迫交易罪、詐騙罪、非法採礦罪、非法佔用農用地罪、非法吸收公眾存款罪9項罪名，15日高碑店市法院並無公布庭審情況。

孫大午案律師團稱，7月15日主要是處理程序問題，包括庭前會議沒有達成一致的迴避問題和管轄問題。

庭前會議在5月17日至22日舉行，共計5天半。

由於召開倉促，缺乏足夠時間閲卷，現場一片混亂，控辯審三方衝突激烈，幾乎無法達成任何共識。

在會議上，孫大午哭稱，「苦不堪言，生不如死，寧願承擔所有的責任。我死都可以。只要把大家解（釋）放了，我死都可以」。

當日在案件開審前，高碑店有關方面在法院前100米的地方安裝閉路電視；而在法院門口，則有身穿黑衣的便衣公安，要求在場關注案件的民眾離開。

律師稱該案雖名為公開審理，但實仍限制旁聽。僅有30名家屬及員工准許旁聽，但又被以防疫、場地限制的理由，安排在其他法庭通過影片旁聽庭審情況。

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據悉，孫大午狀態良好，不過他和20名被告普遍身體情況較差，15日庭審過程中，有兩名被告因身體不適，先後離開法庭、接受醫療救治。首日庭審在下午18時45分結束，16日9時繼續開庭。

孫大午於1985年以1,000只雞與50頭豬起家，創立大午農牧集團，曾是中國500大私營企業之一。孫大午自稱是堅定的「人民公社」信仰者，他斥資建設學校、醫院，並規定員工、村民看病，學生每天餐飲收費只收10元人民幣。

孫大午案被認為與大午集團和國營保定農場的土地糾紛直接相關——在2020年的「8.4事件」中，大午集團人員與國營保定農場人員因土地確認問題發生衝突，保定市徐水區公安介入，並與大午集團員工發生了肢體衝突。

孫大午於2020年11月11日被高碑店市警方刑事拘留，指控他涉嫌尋釁滋事罪和破壞生產經營。其妻子、兩名兒子兒媳、公司高管等28人也一併被拘。今年4月22日，包括孫大午在內被「指定居所監視居住」的7位親屬高管，分別收到逮捕通知書。

孫大午自述在指定監視居住期間曾遭受非人待遇，大午案律師團隊已與他多次溝通具體情況後表示，孫大午被羈押於無窗的密閉房間內，數月不見太陽；外出必須反戴「黑頭套」，無法獲知任何外界訊息；因患有心臟病等需按時服用藥物，但不被告知時間等。

孫大午的律師曾表示，孫大午將面臨頂格量刑25年的風險。