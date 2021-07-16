東京奧運｜京滬牌照車輛現身日本　將參與多項國際公共信號製作

近日，車牌以「京」、「滬」等打頭的中國車輛現身日本東京街頭，引發關注。據了解，這些車輛分別是來自中央廣播電視總台、上海廣播電視台等內地媒體的信號轉播車，將在東京進行奧運賽事轉播工作，直至9月初。



周三（14日），有網民在Twitter發圖表示在日本東京街頭見到中國車輛。據圖片顯示車身上分別有「SMG傳播世界的力量」、「中央廣播電視台」等中文字樣，且車牌號碼為「京A」、「京C」等開頭，引發不少當地人的注意。

據《央視新聞》消息，「京A」、「京C」牌照的車輛是中央廣播電視總台4K/8K超高清轉播車，6月底由北京啟程以海運方式經上海、橫濱港，漂洋過海來到東京，抵達日本後還申請了日本臨時車牌。

而受奧林匹克廣播公司委託，中央廣播電視總台將承擔東京奧運會體操、羽毛球、乒乓球、攀岩及田徑鉛球決賽五個項目國際公共信號製作和東京殘奧會田徑及盲人門球國際公用信號製作任務。

央視早前亦報道指，中央廣播電視總台分批次派出近800人前方報道填對前往日本，其中包括奧運報導團隊360人、奧運賽事信號製作和技術支撐團隊316人、殘奧會相關工作人員120人。

此外，《看看新聞》消息指，上海文廣傳媒旗下SMT天鷹4K超高清轉播團隊駕駛6輛轉播車出征東京，已於周三（14日）晚正式抵達，並前往場館，每輛車都貼上了日本當地配發的專用臨時號牌。該轉播團隊將在第一線執行轉播信號製作的技術支持工作，內容覆蓋東京奧運會開閉幕式、舉重、小輪車、滑板、3×3籃球、攀岩等項目及殘奧會的部分比賽。

除此以外，廣東廣播電視台、騰訊等媒體亦派出了轉播車前往日本東京。