新冠肺炎｜防疫外交新南向　台灣贈印尼200台製氧機助抗疫

新冠肺炎疫情在全球蔓延，台灣外交部7月14日晚間發出新聞稿，稱印尼疫情嚴峻，當地醫療量能不足，為落實人道關懷理念，並基於台灣與印尼人民深厚的友誼，台灣外交部決定援贈200台製氧機給印尼政府。
台外交部政務次長田中光於7月14日下午在台灣外交部主持援贈儀式，駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso）出席接受。台灣外交部稱本次援贈充分展現台灣與印尼堅實友好的情誼，發揚新南向政策「以人為本」的精神。
田中光表示，疾病無國界，自疫情爆發以來，台灣一直密切關注包括印尼在內的東南亞國家疫情發展，並且樂願透過分享抗疫經驗及提供相關防疫物資等方式，與東盟各國合作抗疫。印尼目前疫情相當嚴峻，台灣外交部為此緊急調撥200台台灣生產的製氧機，已經在7月12日順利運抵印尼雅加達機場，希望能夠緩解印尼氧氣儲存量不足的燃眉之急。期盼台灣與東南亞各國藉由密切的互助合作，讓彼此的生活儘快恢復常態。
章溥帝致詞時首先感謝台灣的關心及鼎力協助，並說明台灣援贈的200台製氧機將由印尼國家災防總署（BNPB）及衛生部妥善分配，交由各地有緊急需求的醫療院所使用，務使台灣善心嘉惠印尼人民。
台灣外交部總結，印尼在台勞工超過26萬人，是台灣外籍移工最大來源國；在印台商約有2萬人，累計投資金額超過22億美元。台灣與印尼近期在經貿、投資、農漁業、教育及醫療等領域都有密切合作，雙方互為區域內的重要發展夥伴。在印尼疫情艱難時刻，台灣樂願提供物資及分享抗疫經驗，與印尼朋友們攜手面對病毒的挑戰，早日共渡難關。