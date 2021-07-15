新冠肺炎｜防疫外交新南向　台灣贈印尼200台製氧機助抗疫

新冠肺炎疫情在全球蔓延，台灣外交部7月14日晚間發出新聞稿，稱印尼疫情嚴峻，當地醫療量能不足，為落實人道關懷理念，並基於台灣與印尼人民深厚的友誼，台灣外交部決定援贈200台製氧機給印尼政府。



台外交部政務次長田中光於7月14日下午在台灣外交部主持援贈儀式，駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso）出席接受。台灣外交部稱本次援贈充分展現台灣與印尼堅實友好的情誼，發揚新南向政策「以人為本」的精神。

台灣外交部政務次長田中光與駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso）於援贈儀式中合影。 （台灣外交部提供）

田中光表示，疾病無國界，自疫情爆發以來，台灣一直密切關注包括印尼在內的東南亞國家疫情發展，並且樂願透過分享抗疫經驗及提供相關防疫物資等方式，與東盟各國合作抗疫。印尼目前疫情相當嚴峻，台灣外交部為此緊急調撥200台台灣生產的製氧機，已經在7月12日順利運抵印尼雅加達機場，希望能夠緩解印尼氧氣儲存量不足的燃眉之急。期盼台灣與東南亞各國藉由密切的互助合作，讓彼此的生活儘快恢復常態。

台灣外交部援贈印尼的200台製氧機送往機場交運。 （台灣外交部提供）

章溥帝致詞時首先感謝台灣的關心及鼎力協助，並說明台灣援贈的200台製氧機將由印尼國家災防總署（BNPB）及衛生部妥善分配，交由各地有緊急需求的醫療院所使用，務使台灣善心嘉惠印尼人民。

台灣外交部總結，印尼在台勞工超過26萬人，是台灣外籍移工最大來源國；在印台商約有2萬人，累計投資金額超過22億美元。台灣與印尼近期在經貿、投資、農漁業、教育及醫療等領域都有密切合作，雙方互為區域內的重要發展夥伴。在印尼疫情艱難時刻，台灣樂願提供物資及分享抗疫經驗，與印尼朋友們攜手面對病毒的挑戰，早日共渡難關。