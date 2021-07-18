重慶男與外遇網友合謀殺親生子女　女子爺爺批兩人「做的事太狠」

2020年11月，在重慶市錦江華府小區內，一對分別為2歲和1歲的姐弟從15樓家中墮地身亡，孩子的父親張某一度聲稱慘劇發生的原因是由於自己疏忽照顧，惟孩子的母親卻覺得疑點重重。

經過警方調查發現，張某因婚內出軌對象葉某塵無法接受其有小孩的事實，兩人經多次計劃商討，最終決定將2名幼童由窗丟出，製造意外墮樓的假象。

內媒《澎湃新聞》報道指，葉某塵曾為一家食品公司的法定代表人、執行董事兼總經理。葉某塵的爺爺批評葉某塵和張某做的事情太狠，作為一個普通人，根本難以想像。



張某因葉某塵無法接受其有小孩的事實，兩人經多次計劃商討，最終決定將2名幼童由窗丟出，製造意外墮樓的假象。（網易新聞）

報道指，葉某塵的身份信息顯示，她生於1994年6月，大專文化，在重慶順泰食品有限公司（以下簡稱：順泰食品公司）任財務。

葉某塵曾任順泰食品公司法定代表人、執行董事兼總經理。上述案件發生後的2021年1月14日，葉某塵不再擔任公司法定代表人、執行董事兼總經理。公司歷史信息顯示，2015年12月、2017年9月，葉某塵曾兩度被成都市雙流區法院列為失信被執行人，2018年還被雙流法院下達限制消費令。

葉某塵的爺爺解釋，該公司是葉某塵的父親從別人手中買下的。葉某塵讀書畢業後，其父母就在公司給她掛了個職務。

張某及葉某塵涉嫌故意殺人罪。（澎湃新聞）

葉某塵的爺爺表示，葉某塵平時沉默寡言，對他有孝心。家裏人直到案發一兩個月後，才知道張某的存在，此前家裏人根本不知道葉某塵和張某談戀愛的事。他又指，如果兒子兒媳知道葉某塵的戀愛對象是已婚有孩子的，肯定不會同意的，畢竟葉某塵的條件也不差。

對於慘案，葉某塵的爺爺直言「他們做的事太狠了」。葉某塵的爺爺說，「不管怎樣說，那是他（張某）的孩子呀，換作任何一個人，都不可能做出這樣的事來」。

事發小區。（網易新聞）

據早前報道，2019年4月，張某在與陳美霖婚後兩年，以感情不和為由向陳美霖提出離婚，並隱瞞自己已婚有子的身份追求網友葉某塵，同年8月，張某與葉某塵成為戀人。直至2020年2月，張某與陳美霖協議離婚，雙方約定女兒由陳美霖撫養，兒子在六歲前則由張某撫養。

在得知張某有孩子時，葉某塵多次表示自己無法接受這樣的事實，若張某有小孩則不會和他繼續在一起。此後，張某、葉某塵多次商討殺害兩個小孩的辦法，並最終採用製造意外墮樓假象的方式殺死這對姐弟。目前，兩人因涉故意殺人罪被警方拘捕，案件將於7月26日庭審。