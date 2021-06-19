浙江寧波女大生樹林被發現毀臉割頸　黑人外教疑追求不成殺人棄屍

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-19 13:15

浙江寧波鄞州公安分局周五（18日）通報稱，6月14日晚上，鄞州區通途路世紀大道附近樹林中發生命案，一名女性被害。警方於次日凌晨抓獲一名外籍男性疑犯。疑犯供述因感情糾紛行兇。 另有微博網民發布消息稱，受害者是寧波市工程學院的23歲女大學生，兇徒是該學院的外籍黑人教師，行兇手段非常殘忍。據自稱是遇害女生的家屬描述，死者「臉上刀口有幾十刀」、「脖子大動脈有一刀很深很深」。

鄞州公安分局通報案情。（微博@鄞州公安局）

警方的通報只提及兇徒是一名外籍男疑犯，暫未披露其身份及作案手法。網絡流傳的消息指，這名黑人教師來自美國，有多次騷擾學校女生的前科，這次行兇動機或因求愛被拒。

有自稱是受害者家屬的網民也發文稱，根據遇害女生的父親描述，家屬在6月15日上午接到警方電話後趕到派出所，得知女兒在前一晚8時至10時左右死亡。刑警透露，死亡地點距離學校約1公里，事發當晚兇徒打電話約死者外出，死者騎車出去。

遇害女生的父親稱，兇徒已承認殺人，「他也交代了是他殺的人。說追求我小孩，我家女孩反抗當時也叫救命了，是過路人聽到報警。」這名父親還表示，事後他跟妻子到學校看看女兒的東西，並希望校方給一個說法。但對方稱這是案件發生在校外，學校沒有太大責任，願意給退學費和慰問金，建議家長走法律程序。而根據家屬最新説法，學校方面後來又表態會對此事負責。

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事件引起輿論關注，網民紛紛要求嚴懲兇手，絕不能因為他是外籍人士就網開一面。官媒《環球時報》總編輯胡錫進也評論稱，這宗涉外殺人案是極其惡劣的刑事案件。但他指出，外國人在華犯罪的情況過去不時發生，外籍的身份完全無法成為那些罪犯逃避懲罰的保護傘，因此輿論應避免聚焦到犯罪嫌疑人的國籍和膚色上，否則有可能在國際輿論場上引起反彈。

胡錫進還建議警方隨著調查的展開提供更多與案件有關的信息，並稱這對保持公眾討論的建設性非常重要。