舉報鄰居盜採砂石　陝西夫婦遭重型車輾斃　兒目睹死狀崩潰

大陸陝西省漢中市西鄉縣近日發生一起恐怖命案，一對夫妻因為舉報同村的黃姓男子盜採砂石，結果竟遭黃男駕駛砂石裝載機輾斃。被害者的兒子目睹父母遇害慘狀，心理受到極大刺激，幾乎崩潰。當地公安表示，目前黃男已經被公安機關控制，詳細案情有待釐清。
根據陸媒報導，陝西漢中西鄉縣公安局7月11日發布通報稱，2021年7月10日7時許，西鄉縣駱家壩鎮鐘家溝村發生一起刑事案件，村民楊某某、聶某某夫婦被害。犯罪嫌疑人黃某（男，38歲，西鄉縣駱家壩鎮鐘家溝村人）已被公安機關控制。
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至於有關黃男是否因盜採砂石敗露而殺人，西鄉縣宣傳部工作人員表示，目前這起刑事案件正在調查中，黃男已經被警方控制，而黃男是否涉及非法採砂目前還不確定。相關調查情況後續將適時通報。
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