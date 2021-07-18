內地暴雨｜北京三漢遭山洪圍困緊抱大樹獲救　兩機場350航班取消

北京近日持續暴雨。18日（周日）早晨7時，北京市氣象台發布暴雨橙色預警，顯示北京市部分地區累計降雨量已超過150毫米。北京多處道路出現塌方險情，兩大機場累計取消350班航班，地鐵、城際鐵路均受影響。



《極目新聞》等報道指，北京市昌平、海淀、延慶等區出現暴雨。海淀區西山林語小區因積水內澇，多輛汽車被泡在水中。延慶區珍珠泉鄉水泉子村因山洪突發，3名男子被困河對岸，抱著柳樹無法脫困，已體力不支。當時河水位仍不斷上漲，水流湍急，消防隊員最終用橡皮艇經4小時努力，才將3人轉移到安全地點。

此外，北京市懷柔區也出現大到暴雨，強降雨造成懷黃路、四寶路、興陽線等多條路線發生山溝洪水碎石沖刷路面、山體塌方等險情。

據飛常準APP數據，截至18日早上8時7分，北京首都國際機場進港航班大面積取消，出港航班小面積延誤，累計取消175架次航班。北京大興國際機場進出航班均小面積取消，累計取消175架次航班。

另據中國鐵路北京局集團有限公司官方微博消息，受持續強降雨影響，7月18日天津至石家莊北間K7709/10次、北京至張家口間Y535/6次、北京北至懷柔北間S515 /6次、懷柔北至北京北間S512次、北京北至古北口間S501/2次、黃土店至延慶間S201/2次、黃土店至沙城間S251/252次、北京至德州間K7729/ 30次、北京至清河城間K5225/6次、北京西至邯鄲間K5217/8次、北京西至淶源間K5295/6次列車停運。

北京市內交通也同樣受到暴雨影響，據北京地鐵公司官方微博消息，因地鐵金安橋站外積水嚴重，為確保運營安全，金安橋站（6號線、S1線）採取封閉措施，多趟列車停運。

18日中午12時，北京市氣象台發布信息稱，目前北京市大部分地區降雨已明顯減弱，於12點解除暴雨橙色預警。