深圳賽格大廈拆除桅杆　周邊道路設圍板　商戶搬至臨時安置區

今年5月，深圳賽格廣場大廈連日出現晃動，深圳賽格集團為安全起見封樓檢查。歷時近兩個月，專家組終在上周四（15日）查明原因，認為是大廈頂部的桅杆風致渦激共振所致，只要拆除桅杆就可以有效解決大廈有感振動問題。

《現代快報》報道，桅杆拆除工程將於近期施工，並同步開展損傷修復工程，整個工程耗時約32天。目前，部分賽格電子市場的商戶已搬至地下臨時安置區，大廈周邊道路已設置圍板。



賽格大廈的業主、商戶，需在24小時內將貴重物品及經營所需物品搬離大廈。（中新社）

賽格廣場大廈周圍已設置圍板，張貼在圍板上的告示稱，在桅杆拆除期間，將採取嚴格的保護措施，對賽格廣場大廈及周邊部分道路實施封閉管理，業主、商戶需在24小時內將貴重物品及經營所需物品搬離大樓。

告示提到，自7月16日下午6時起，除持有通行證的施工人員和工作人​​員外，禁止其他無關人員進出賽格大廈塔樓、裙樓（副樓）及地下停車場。拆除工程有效工期約32天，如受天氣影響，將適時停止施工作業，工期順延。

+ 1

報道指，部分賽格電子市場的商戶已搬至地下臨時安置區，位於華強北的深鐵匯地下商城內。在入口處張貼的臨時安置公告顯示，該區安置了賽格電子市場一樓至十樓的商戶，原來的通道上已裝上隔板，分成不同的舖位，每個隔板內有一套桌椅，有不少商戶已在舖位工作，部分區域有工人正在布置。此外，賽格電子廣場一旁的寶華大廈一層亦設置了商戶接待室。

有商戶透露，他大約是7月14日前後接到市場部的搬遷通知，花費兩天多的時間才將重要物件及貨物搬走，「我來這邊好幾年了，這邊是暫時的，等拆除結束了，到時候還是回我原來的舖位」。