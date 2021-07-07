內地加強超高層建築審查　國家發改委：禁建500米以上高樓

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-07 19:00

今年5月，深圳市福田區華強北街道賽格大廈連日出現不明晃動，至今成因未明。事件引起公眾及官方關注。 國家發改委網站昨日（6日）公布《關於加強基礎設施建設項目管理確保工程安全質量的通知》（下稱《通知》），當中明確不得新建500米以上超高層建築。

5月18日，深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃。（中新社）

《通知》包括加強項目審核把關、嚴格執行項目管理制度和程序、加強項目實施事中事後監管、強化工程安全質量問題懲戒問責等四方面內容。當中提到，對100米以上建築應嚴格執行超限高層建築工程抗震設防審批制度，與城市規模、空間尺度相適宜，與消防救援能力相匹配；嚴格限制新建250米以上建築，確需建設的要結合消防等專題論證進行建築方案審查，並報住房城鄉建設部備案；不得新建500米以上超高層建築。

在嚴格執行項目管理制度和程序方面，《通知》提到要科學確定並嚴格執行合理建設工期。按照國家有關規定，在充分評估論證的基礎上科學確定合理建設工期，防止邊勘察、邊設計、邊施工。嚴格執行建設工期，任何單位和個人不得非法干預、任意壓縮合理工期。

同時，項目招標投標確定的中標價格要體現合理造價要求，杜絕造價過低帶來的安全質量問題。政府投資項目所需資金應當按照國家有關規定確保落實到位，不得由施工單位墊資建設，不得隨意縮減政府投資計劃明確的投資規模。嚴禁轉移、侵占、挪用政府投資資金。

《通知》又要求加強投資法規執法。強化《政府投資條例》、《企業投資項目核准和備案管理條例》制度執行，加強對本地區投資項目特別是備案類項目的事中事後監管，將項目是否按照審批的項目建設地點、建設規模、建設內容等進行建設作為核查重點。

此外，加強安全質量事故懲戒問責。若基礎設施建設項目發生重大安全質量事故，要按照國家有關規定，由有關部門依法追究項目單位、監管責任單位和勘察設計、施工、監理等單位以及相關人員的法律責任。