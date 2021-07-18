珠海隧道透水事故14名被困者仍未找到　當局派蛙人潛水搜救

珠海市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段1.16公里位置上周四（15日）凌晨發生透水事故，導致14名施工人員被困。

珠海市今日（18日）舉行新聞發布會，當局表示救援人員全力推進隧道積水抽排、水庫滲漏點回填澆築、水文地質災害管控等工作。截至今日上午9時，救援作業面已向隧道內推進598.5米，距離受困點561.5米，隧道內整體水位下降了11.3米。當局已派出專業潛水隊伍，不斷嘗試潛水搜救，目前仍未搜索到被困人員。



救援人員在隧道左洞移動抽水設備。（《南方都市報》）

當局又表示，針對救援工作中遇到的新情況採取了幾方面的措施。一是優化隧道積水抽排方案。採取「龍吸水」排澇車串聯接力方式，調動31支隊伍、10套14台設備，「一套設備一個專班」接替作業，保障抽排工作持續推進。

二是實施隧道洞頂回填注漿。採用「雙液注漿」技術，投入專業設備43台，273人輪班24小時不間斷作業。截至18日上午9時，累計完成23根注漿孔、注漿量686.9立方。

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此外，當局又開展水下搜救。當局組織了7支專業潛水隊伍，不斷嘗試採用蛙人、水下機器人、無人船、聲吶探測儀等措施開展水下搜救。截至目前，共派出蛙人25人次，水下機器人2台、無人船7艘，累計水下搜救時間超過20個小時。在目前最大可作業區域內，暫未搜索到被困人員。