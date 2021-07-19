吳亦凡之外再有名人捲桃色風波　網紅曝郭德綱之子私生活再刪帖

近日中國娛樂圈的頂流藝人被爆出私生活混亂的事件頻發，引發網絡熱議，除了藝人吳亦凡被前女友指誘騙未成年女性，內地著名相聲演員郭德綱之子郭麒麟也被女網紅爆料私生活。



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據微博消息顯示，一位微博賬號名為「安珀wang」的女網紅在7月18日發文稱，郭麒麟和自己「一夜情」後便「着急」和自己撇清關係，並曝光了和郭麒麟大量的聊天記錄。

微信曝光後引爆網絡，但網友幾乎一邊倒的嘲諷該網紅蹭熱度。

這名網紅在7月19日凌晨，再發微博表示，此前的微博已刪除，並為自己此前的行為道歉。

她表示，「沒有人逼迫我刪微博，是我酒醒後把自己的不當言論刪掉的。為自己喝多酒做出下作行為買單，所以大家罵我吧！他真的是個寶藏男孩，骨子裏刻着温柔謙遜有禮。他碰上我真的是晦氣，對不起，你們替他罵死我吧！」

該條微博引發2萬多的評論，有網友表示，「從19萬粉絲到現在的21萬粉絲，僅僅用了兩條微博，好手段好心機，你是個人物了， 以退為進刪微博覺得自己牛逼了，能蹭郭麒麟的熱度了，細想想你有多少本事能在這顛倒黑白。」

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還有網友表示，「你情我願的這是哪一齣，得不到的就毀掉？咋地你以為睡一覺可以縱身一躍變德雲社少奶奶啊？」

據悉，郭麒麟是中國著名相聲演員，中國著名相聲社團德雲社的創辦人郭德綱之子。郭麒麟的師父是郭德綱的拍檔于謙，其拍檔則是閻鶴祥。

2011年，郭麒麟從學校退學，在德雲四隊擔任相聲演員。2012年，舉辦個人相聲專場演出，表演相聲《我的學生時代》。2019年入選2019福布斯中國30歲以下精英榜；11月，參演電視劇《慶餘年》大火。