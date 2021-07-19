航天科技｜遙感三十號10組衛星發射升空　天啟星座首階段組網完成

長征二號丙運載火箭，今日（19日）上午8時19分在西昌衛星發射中心點火升空，成功將遙感三十號10組衛星送入預定軌道。

本次發射是遙感三十號系列衛星的階段性收官之戰，亦是長征系列運載火箭第380次發射。



微信公眾號《中國航天報》報道，執行本次發射任務的長二丙火箭，是由中國航天科技集團一院抓總研製的常温液體運載火箭，全箭總長約43米，起飛質量約242噸，500公里太陽同步軌道最大運載能力為2噸。作為「金牌老將」，長二丙火箭今年要跑遍酒泉、太原和西昌3個衛星發射中心，甚至需要在3個發射場同時開展工作。

本次任務中，長二丙火箭搭載整流罩傘控系統，進一步驗證整流罩落區控制技術。長二丙火箭試驗隊在前期整流罩傘控技術系統搭載成果的基礎上，對整流罩結構作進一步強化，並首次採取高空開傘方案和改進的電氣系統，持續推進整流罩殘骸落區控制技術研究。

遙感三十號10組衛星由中科院微小衛星創新研究院抓總研製，採用多星組網模式，開展電磁環境探測及相關技術驗證。自2017年發射第一組遙感三十號衛星以來，長二丙火箭已將全部10組遙感三十號衛星高精度送入預定軌道，發射成功率100%。

此外，本次任務還搭載發射1顆天啟星座15號微納星，用於物聯網數據採集，意味中國物聯網天啟星座第一階段組網完成。天啟星座計劃於2022年年底前完成全部38顆衛星的組網，將實現物聯網星座系統的全球覆蓋，時間分辨率達到實時，地面終端的功耗低至0.05瓦。