央視揭秘月壤「真容」　顯微鏡下呈現彩色形狀各不相同

中國月球樣品科學研究工作正式啟動，央視近日揭曉嫦娥五號帶回的月壤「真容」，引發關注。



據央視新聞周一（12日）報道，中國國家航天局探月與航天工程中心在北京舉行嫦娥五號任務第一批月球科研樣品發放儀式，標誌着月球樣品科學研究工作正式啟動。央視隨後公布月壤在顯微鏡下的畫面。通過肉眼看到的月壤，就像黑色的沙土，但顆粒更細，並且乾燥沒有水分。但是在顯微鏡下看到的月壤，不僅有了色彩，形狀也各不相同。

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中國探月工程三期副總設計師地面應用系統總師李春來稱，這個是原始的、沒有經過任何破碎磨製的月壤在顯微鏡下的狀況，可見很多月球岩石原來應為玄武岩，在破碎崩解後，有的東西還保持它原有的礦物的組合特性，一般稱作岩屑，即岩石的碎屑，另外還有一些單礦物，「就是每個礦物都互相分離了，礦物之間它就獨立出來了」。

另外，顯微鏡下，月壤中黃色的應該是橄欖石，褐色的通常應該是玻璃，白色的一般都是斜長石，深色的是輝石，這是玄武岩裏面最主要的幾種礦物成分。李春來介紹，不同於地球表面的土壤，受到多種因素的影響，月壤的顆粒都相對較小。目前，嫦娥五號採集的樣品，平均粒徑大概只有不到10微米。

中國嫦娥五號返回器於去年12月17日在內蒙古四子王旗預定區域成功着陸，帶回1731克月壤樣本，此舉意味着中國首次月球採樣返回任務完成。

此前，月壤交接現場（請點擊大圖瀏覽）：