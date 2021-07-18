航天科技｜太空人在軌工作滿30天　企定定睇新聞聯播原因係？

6月17日，神舟十二號載人飛船成功發射升空，太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進駐中國太空站天和核心艙，截至昨日（17日）已經在軌工作30天。

《央視》報道，3人當日做了多項工作，包括拆除微量有害氣體去除子系統緊固件，並於晚上7時收看《新聞聯播》。



3名太空人吃晚飯後收看《新聞聯播》。（影片截圖）

報道指，3名太空人於上午8時開始工作，在中午前完成對載人飛船的平台巡檢、空氣中微量元素的收集；下午2時繼續工作，聶海勝和湯洪波更換環控生保系統二氧化碳的去除裝置。3人於傍晚約6時吃晚飯，並在晚上7時許收看《新聞聯播》。據介紹，3人進入天和核心艙後，地面會定時發送新聞節目，讓他們能獲取地面信息。

在收看《新聞聯播》後，3名太空人開啟運動模式，劉伯明踩太空單車，湯洪波在太空跑步機上運動，聶海勝則與地面通話，報告每日及翌日的工作計劃。晚上8時40分，湯洪波、劉伯明先後完成當天的鍛煉。隨後，3人按照計劃開展天和核心艙的平台巡檢、物資轉運和垃圾存放、航天醫學實驗等工作。

事實上，太空人的運動量是根據各人的身體情況決定。中國航天員科研訓練中心、航天員系統副總設計師李瑩輝介紹，3名太空人每日都要鍛煉，但每人的運動強度都不同，只要達到每個人最大能力的60%至80%即可，強度屬於中上。飛行時間愈長，強度就要逐漸增大，以維持太空人對抗失重的生理效應。