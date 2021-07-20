吳亦凡｜陷粉絲刷榜、雙國籍等爭議　即興饒舌「大碗寬麵」遭恥笑

藝人吳亦凡（Kris）最近被內地女學生都美竹大爆「酒局揀女」、灌未成年人飲酒等私生活，令吳亦凡形象一落千丈，隨即也遭到多個代言品牌終止合作，而他過往也曾多次與不同女性傳出桃色醜聞。

拋開情史不談，吳亦凡近年亦爆出粉絲刷榜、出征「直男社群」、雙重國籍等多宗爭議，《香港01》記者為你一一盤點。



1. 千萬粉絲出征「直男社群」

虎撲是中國最大的體育社群，活躍用戶都是一些常被調侃「不修邊幅」的「直男」。2018年7月下旬，虎撲遭到吳亦凡千萬「迷妹」的「出征」，規模堪比常針對「國外反華和敵對勢力」傾巢而動的「帝吧」。

吳亦凡與虎撲網民爆發口水戰。（微博截圖）

2018年7月，《中國新說唱》開播，而人氣極高的吳亦凡在上一季的「你有freestyle嗎？」之後，再有新的金句「skr」，用於在饒舌提到跑車時作為擬聲詞，加在句尾。

然而，在虎撲這個動不動就「平心而論」大搞排行榜的直男社區中，虎撲用戶開始質疑吳亦凡的真實水平，甚至貼出了不少吳亦凡「無修音」的原唱。他們甚至舉辦投票，吳亦凡被評選為「最討厭女朋友喜歡的男明星」第一名，原因包括「只有一副空鋪囊」、「沒有代表作品」、「演技差」等等，結果遭到吳亦凡粉絲的圍攻，粉絲們由於沒有註冊虎撲帳號的資格，紛紛在微博上宣稱要舉報「黑帖」、封停虎撲網站。

吳亦凡及其團隊隨後回應事件時，以「又動了誰的奶酪了」開篇，質問「虎撲不搞體育來搞我？」，並指網傳的「無修音」演唱是被「特殊處理」。

吳亦凡歌曲刷榜事件引起歐美音樂圈爭議，甚至帶出他是韓國男團EXO前成員，引發EXO的粉絲不滿，要求劃清界限。（Twitter截圖）

2. 被「刷」到榜首「震驚美國人」

2018年11月，吳亦凡的新專輯billboard和iTunes榜單衝到首位，超越了女神卡卡（Lady Gaga）和Ariana Grande的新歌，歐美網民紛紛發出疑問：「Who is Kris Wu?」，揭開事件是吳亦凡粉絲「刷榜」造成，連Ariana Grande的經紀人都忍不住點名事件。

事情發酵兩日後，iTunes將吳亦凡的新專輯《Antares》的全部歌曲從美國區全線下架，而Ariana Grande的新歌《Thank U, Next》迅速回升到了榜首。事件也引發內地網民批評，紛紛指責粉絲們「丟臉」，還說「Chinese bots」（中國機械人）在歐美成了搜索的熱詞。

3. 即興饒舌「大碗寬麵」遭恥笑

2017年6月30日，湖南衛視播出的綜藝節目中，吳亦凡作為嘉賓參與任務挑戰到西安市的一家麵館裏一邊唱歌一邊甩麵條，並由顧客當評委。在這期節目中，吳亦凡使用陝西方言即興表演了一段饒舌，歌詞包括「你看這碗又大又圓，你看這麵又長又寬」，遭到部分網民恥笑。

同年6月底，一名看了節目影片的大學生Diesi以此為素材創作了一首名為《又長又寬，又大又圓的freestyle》的歌曲，後來被轉載至Bilibili後爆紅，並產生了很多以大碗寬麵為主題的鬼畜作品。當時，吳亦凡一度對網友做法感到不滿。

2019年，吳亦凡決定把當時的即興饒舌進行擴充，創作成一首歌曲，並正式發布。在首次公開演唱時，他稱這首歌曲表達了「寬容豁達」的主旨。

4. 被爆擁有雙重國籍 疑違反中國法律

吳亦凡自幼隨家人移居加拿大，並擁有加拿大國籍，但他被網民挖出加拿大護照內頁以及中國戶籍信息，顯示同時擁有雙重國籍。

事件引起關注後，「鶴崗網警巡查執法」帳號在抖音平台上傳了一則批評持有雙重國家護照人士的相關影片，倡導「堅持一人一國籍」，呼籲「中國不承認雙國籍」。除了吳亦凡外，知名藝人劉亦菲、吳亦凡、李連杰在片中被點名批評。不過，影片隨後又遭下架。

關於吳亦凡持雙重國籍是否違法，外界說法不一，有媒體引述《中華人民共和國國籍法》第三條，「中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍」。而且相關條則列明指，已定居外國的中國公民，在自願取得外國國籍後將喪失中國國籍。但亦有人指中國政府容忍國人持有外國護照，但屬「默許」，在國內並不會承認其為外國公民。