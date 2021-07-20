揭吳亦凡「選妃」式誘姦未成年少女醜聞　都美竹是何方神聖？

藝人吳亦凡與中國網紅都美竹引發的風波，正在不斷發酵。7月19日，中國傳媒大學高職學院一負責教學工作老師表示，如都美竹需要協助，學校將會對都美竹積極幫助。該工作人員表示，因為她是在校學生，對所有的學生提供幫助和支持是一貫態度。



吳亦凡性醜聞事件後，都美竹成為輿論關注焦點。其更多身份訊息也被外界深挖。

據都美竹微博簡介介紹，她2002年出生，現就讀於中國傳媒大學。

據內媒《封面新聞》7月20日報道，都美竹所就讀的中國傳媒大學高職學院的一名負責教學工作的工作人員告訴記者，都美竹就讀於20級影視編導專業，屬於在校生。

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7月18日，都美竹在接受內媒網易娛樂採訪時透露，吳亦凡以各種方式物色、誘騙年輕女性發生關係，包括自己在內的受害者遠超8人，其中甚至包括2名未成年人。都美竹稱，她已經分批退回50萬元人民幣的所謂「封口費」，並做好了走法律程序的準備。

吳亦凡曾在微博回應表示，在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有描述的各種「細節」。「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！我對自己上述的所有話負法律責任。」

吳亦凡工作室也曾委託北京星權律師事務所發布律師聲明，其中指出，微博用户「都美竹」通過其運營的帳號發布大量關於吳亦凡先生的不實言論，造成極其惡劣的負面影響。該律所表示將持續取證，嚴厲追責、絕不姑息。