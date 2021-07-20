三孩政策｜國家衛健委：生育登記先備案後補辦　女方可享98天產假

今年5月31日，中共中央政治局召開會議，公布實施三孩政策。事實上，在三孩政策正式落地前，「三孩生育手續辦理」已成為基層近期面臨的新問題，不少人都關注目前能否辦理準生證、何時能夠辦理，以及產假如何計算等，各地政府部門近日相繼就此答覆。



《澎湃新聞》報道，西藏自治區人民政府辦公廳，昨日（19日）在網上回應三孩準生證申領問題時明確提到，經請示國家衛健委相關司局，民眾在今年5月31日後均可生育三孩，新政策出台前「生育服務登記證」到所在地登記備案，待出新「生育服務登記證」後再補辦；女方生育三孩可享受國家法定產假98天。

三孩政策落地需時，生育法律制度有待完善。（中新社）

雖然三孩政策已出台，但政策落地需時，不少地方政府都表明產假等相關政策才能有效銜接，完善生育法律制度。

湖南岳陽臨湘市政府回應稱，三孩政策落地需要國家重新修正《中華人民共和國人口與計劃生育法》，以及湖南省政府部門對現行《湖南省人口與計劃生育條例》修改後，以新修正的《條例》宣布實施的時間和三孩政策調整後出台的相關規定時間實施。由於目前法律法規尚未修改，生育證只能依原規定辦理。

安徽黃山市休寧縣政府辦則稱，鑑於當前三孩政策的法律法規尚未出台，沒有相關法律法規依據為民眾辦理生育三孩的相關手續，因此民眾可以先告知所在鎮政府，便於醫療機構、婦幼保健機構提供相關優生優育服務。待具體法律法規政策措施出台後，有關部門將依據政策規定為民眾補辦相關證件。

事實上，不少網民都認為三孩政策是從中強迫女性生育，亦有人希望有關部門能針對三孩出台相關政策，包括房屋優惠、子女教育等，並提出政府應考慮為三孩家庭發放津貼。