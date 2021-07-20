三孩政策｜官方公佈配套支持措施　倡有條件地方開展育兒假試點等

新華社周二（20日）全文發布《中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，其提出了實施三孩生育政策及配套支持措施，包括要提高優生優育服務水平、發展普惠托育服務體系以及降低生育、養育、教育成本等。



在提高優生優育服務水平方面，當局提到要保障孕產婦和兒童健康，包括全面落實妊娠風險篩查與評估、高危孕產婦專案管理、危急重症救治、孕產婦死亡個案報告和約談通報等母嬰安全五項制度等；綜合防治出生缺陷，健全出生缺陷防治網絡，落實三級預防措施，並強化婚前保健，推進孕前優生健康檢查，加強產前篩查和診斷，推動圍孕期、產前產後一體化管理服務和多學科協作等；規範人類輔助生殖技術應用，加強人類輔助生殖技術服務監管，嚴格規範相關技術應用，同時開展孕育能力提升專項攻關，規範不孕不育診治服務等。

內地推行三孩政策。圖為北京市朝陽區市民帶着孩子在噴泉處玩耍。（中新社）

發展普惠托育服務體系方面，要建立健全支持政策和標準規範體系，將嬰幼兒照護服務納入經濟社會發展規劃，強化政策引導，通過完善土地、住房、財政、金融、人才等支持政策，引導社會力量積極參與等；大力發展多種形式的普惠服務，推動建設一批方便可及、價格可接受、質量有保障的托育服務機構，鼓勵國有企業等主體積極參與各級政府推動的普惠托育服務體系建設等；加強綜合監管，地方政府要建立健全登記備案製度、信息公示制度、評估制度，加強動態管理，建立機構關停等特殊情況應急處置機制等。

降低生育、養育、教育成本方面，則要完善生育休假與生育保險制度，嚴格落實產假、哺乳假等制度。支持有條件的地方開展父母育兒假試點，健全假期用工成本分擔機制等；加強稅收、住房等支持政策，結合下一步修改個人所得稅法，研究推動將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除，地方政府可以研究制定根據養育未成年子女負擔情況實施差異化租賃和購買房屋的優惠政策等；持續提升普惠性幼兒園覆蓋率，適當延長在園時長或提供託管服務，並推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化等；最後規範機關、企事業等用人單位招錄、招聘行為，促進婦女平等就業，並為因生育中斷就業的女性提供再就業培訓公共服務、鼓勵用人單位制依法協商確定有利於照顧嬰幼兒的靈活休假和彈性工作方式等。

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當局又提到要加強政策調整有序銜接，包括對全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計劃生育雙女家庭，繼續實行現行各項獎勵扶助制度和優惠政策，探索設立獨生子女父母護理假制度等；根據經濟社會發展水平等因素，實行特別扶助制度扶助標準動態調整等；通過公開招投標方式，支持有資質的社會組織接受計劃生育特殊家庭委託，開展生活照料、精神慰藉等服務，依法代辦入住養老機構、就醫陪護等事務等。

國家衛健委人口家庭司司長楊文莊向《澎湃新聞》表示，這次中央提出的政策都是順應群眾期待，落實下去會對激發群眾的生育意願，提高生育水平有支持作用，但把配套支持政策轉化成群眾生育意願的提高可能還有待時日，今年公佈、明年就有很大的提高也不切實際。

對於取消社會撫養費，他直言這是因為其已不合時宜，但就強調取消社會撫養費跟徹底放開生育不能劃等號，因中央這次非常明確的是實施三孩政策，而不是全面放開生育政策，三孩生育政策還是計劃生育政策，而且部分地區仍存在人口發展與資源環境、經濟社會矛盾相當緊張的問題。最後就未來生育政策是否還會繼續調整，楊表示這是因時而變，但以後完善更多的應當在生育支持方面，針對民眾生育養育教育方面的需求給予更多配套支持措施，使政策能更好地發揮作用，而這也是當前和今後相當長一個階段的著力點。