撰文： 多維新聞 最後更新日期： 2021-06-08 19:00

中國再次變更計劃生育政策，全面放開「三孩」，以應對第七次全國人口普查中顯現出的人口快速老齡化、生育率持續走低的趨勢。作為中國的鄰國，日本是高齡化、少子化的典型國家，日本政府近些年來在應對人口問題上也嘗試了很多辦法，正如日本官員所說，人口危機背後實質是年輕人群體的危機。 中國此次出台「全面三孩」政策將面臨何種挑戰？日本的經驗和政策實踐能給中國怎樣的啟示？更重要的是，當今年輕人的困境究竟是什麼？特約記者劉海鳴就這些問題在日本採訪了有關人士。

與國家發展動能密切相關

全國第七次人口普查結果發布後，儘管國家統計局局長寧吉喆表示，中國「人口紅利」仍然存在，但很多分析人士認為，中國現存的人口紅利已接近尾聲，人口結構性問題和未來人口發展危機已初步顯現。

網民對「三孩」政策反應較負面：

「中國此時出台放開三孩政策，正說明中南海對中國人口在未來數十年內面臨的嚴峻形勢已有清醒的認知。」日本全球人口觀察與研究學會高級研究員真田林理表示，中國人口面臨的挑戰在十多年前就初見端倪，遺憾的是，中國政府沒有及時調整政策。

真田認為，中國政府放開生育政策本身沒有任何問題，但與日本不同，問題在於中國屬於低福利社會，同時發展又處於高度市場化的成長階段，社會矛盾叢生，從貧富差距問題到社會基本保障問題（包括醫療、教育、住房等），中國目前仍在努力解決，但這些複雜的社會改革需要時間，而現實情況又將成為對人口增長的負面影響因素，這將對中國的政策形成抵消效應。

中日年輕人的困境

目前，日本年輕一代已經進入「低慾望」、「草食系」的狀態，在這種狀態下，日本年輕人不喜歡談戀愛、結婚，不願意消費，甚至不想工作等。而與日本社會相似，中國近些年來年輕一代「躺平」、「內卷」現象嚴重。稍早前，內地網絡上還出現了《躺平即正義》的奇文。

內地老齡化問題日益嚴重。（資料圖片）

日本柳澤國際智庫高級觀察員上田明石認為，日本由於受到泡沫經濟破滅打擊，經濟停滯已超過三十年，年輕人的發展動能遭遇國家系統性經濟功能紊亂的打擊，包括嚴重的通貨緊縮及企業的收縮型發展模式，造成日本年輕人低慾望的生活模式。

但由於日本是發達國家，國家對民眾的支援能力和確保社會法治、保持公平正義的能力相對較高，使得日本年輕人即使「躺平」，也能夠維持發達國家的生活水平，享受較高的物質生活保障。上田便稱：「中國年輕人出現的『躺平主義』與日本年輕人的『草食系』有很大差別。」

上田認為，中國年輕人的「躺平主義」和「內卷化」現狀是中國社會資源配置不公平的結果，「掠奪階層」佔有了太多的資源和空間，使得人數佔大多數、地位相對弱勢的年輕人只能在更有限的資源中競爭，「這是『內卷化』出現的主要因素。」

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《以日本為鑑 「全面三孩」背後的挑戰》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

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不應依賴內地解決問題 香港需有合乎長遠利益的人口政策

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