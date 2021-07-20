極端天氣｜內蒙古暴雨兩座水庫決堤　沖毀橋樑公路　1.6萬人受災

內蒙古自治區呼倫貝爾市出現強降雨天氣，部分地區出現洪澇災害，永安水庫、新發水庫相繼決堤，至少1.6萬人受災，32萬畝農田被淹。



呼倫貝爾市委宣傳部公布，自上周六（17日）起，該市陸續出現強降雨天氣，部分地區出現洪澇災害。周日（18日），莫力達瓦達斡爾族自治旗開放式溢洪道永安水庫、新發水庫相繼決堤，導致16660人受災，325622畝農田被淹，被水沖毀的橋樑22座、涵洞124道、公路15.6公里、路肩19748米。

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呼倫貝爾市阿日哈沙特口岸附近，因強降雨天氣引發山洪，導致附近草場積水，有牧民家中逾1000隻羊被困。民警到場時，水最深處已及腰，羊群被泡在水中，他們只能以蹚水接力救援，採用人拉肩扛的方式，最終救出約1300隻羊，並轉移到阿敦礎魯甦木養殖基地。

呼倫貝爾市、莫力達瓦達斡爾族自治旗兩級黨委、政府已迅速啟動《呼倫貝爾市防汛抗旱應急預案》，分別啟動防汛Ⅱ級、Ⅰ級應急響應，提前緊急疏散群眾到安全地點。截至目前，無人員傷亡報告；洪峰已經過境，諾敏河段水勢已全線回落。

對於本次兩個水庫決堤，微博科學科普博主「中國氣象愛好者」解釋，近期東北降水明顯偏多，大興安嶺上周六開始持續強降雨，導致位於上游的永安水庫漫溢決堤，水沿河道南下湧入新發水庫；新發水庫未能承受激增的洪水而再次決堤，傾瀉而下的洪水繼續南下沖毀附近國道，最終匯入諾敏河。