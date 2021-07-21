陸空交通受阻　鄭州機場不接受進港航班　列車滯留735人斷糧斷水

河南省特大暴雨致當地陸空交通嚴重受阻，有內地傳媒更報道，一班載有約735人的快速列車滯留車站，並已於周三（21日）起斷糧斷水，急需救援。



據報道，涉事快速列車為K226次列車，其中一名乘客楊女士致電鄭州市防辦，稱列車於是在周一（19日）下午4時30分許從鄭州站開出，開往蘭州。列車在離開鄭州站後的第二個車站鐵爐站停靠，截至目前已停靠超過40小時。楊女士又稱，從列車乘務員身上得知，列車上載有約735人，全部人情緒總體穩定，但已於周三起斷水斷糧，急需救援。

鄭州火車站外旅客涉水前行。（視覺中國）

國家鐵路集團有限公司稍早前表示，鄭州至洛陽區間的鄭西高鐵、隴海鐵路發生水漫線路、路基坍塌、設備淹水等情況，列車無法通行，另途經鄭州地區的京廣高鐵、徐蘭高鐵、京廣鐵路、隴海鐵路、焦柳鐵路、寧西鐵路等線路的運輸秩序均不同程度受到影響。對此，鐵路部門已采取限速運行、中途站待避、停運等措施，確保列車安全，並安排沿途鐵路單位和干部職工向在途列車提供食品、飲水等物資，保障列車餐食供應。

空中交通方面，周一（19日）至周二（20日）的暴雨對鄭州機場造成嚴重影響，鄭州機場在周二執行航班319架次，取消303架次。鄭州機場宣布，在周三中午12時前不接受進港航班。截至周三早上8時許，鄭州機場的出港航班有序進行中，T2航站樓運行秩序正常，滯留旅客人數約有1100人。鄭州機場有為滯留旅客進行後續安置，緊急配發睡眠墊、毛毯、躺椅、多功能充電設備等物品到臨時休息點，並對老人和小孩優先安排。

鄭州機場在周三中午12時前不接受進港航班。（微博）

至於陸路交通，據交通運輸部發布消息，截至周三早上7時，G4京港澳高速、G30連霍高速、S26台輝高速、G1511日蘭高速、G3001鄭州繞城高速等26條高速公路29個路段封閉，恢復時間待定。目前河南國省干線共有G107、G234等8條國道、8條省道共計30個路段因強降雨引起的路面積水、塌方中斷，暫無車輛、人員滯留和人員傷亡。