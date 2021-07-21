河南暴雨｜全省超過124萬人受災　鄭州25人遇難7人失聯

河南7月17日自出現持續性強降水天氣，全省多區出現暴雨、大暴雨，強降水主要集中在西部、北部和中部地區，鄭州、焦作、新鄉等10地市出現特大暴雨，個別水庫潰壩，部分鐵路停運、航班取消，防汛形勢嚴峻。截至（今日）7月21日下午，河南汛情已造成至少25人遇難。



7月20日，傍晚下班時分，河南鄭州市民暴雨中相互攙扶踏上回家路。圖為市民在積水中趟行。（中新社）

【17:36】下午5時左右，河南省政府新聞辦召開防汛應急新聞發布會，介紹防汛救援最新情況。據不完全統計，自7月16日以來，強降雨造成全省89個縣（市、區）560個鄉鎮共1,240,737人受災，鄭州市因暴雨致25人死亡7人失聯，緊急轉移逾16萬人。在發布會開始，參會人員為不幸遇難者默哀。

在發布會開始，參會人員為不幸遇難者默哀。（直播截圖）

【16:09】鄭州地鐵因特大暴雨導致全網停運、列車迫停隧道，造成至少12死5傷。交通運輸部辦公廳今日印發緊急通知，要求運營單位要充分汲取雨水倒灌事件教訓，進一步調整完善應急預案，對超設計暴雨強度等非常規情況下採取停運列車，疏散乘客，關閉車站等應急措施。當發生淹水倒灌等突發事件時，不具備安全運行條件的應堅決停運。

【15:31】鄭州下轄的縣級市鞏義發生嚴重洪澇災害，全市多處房屋、圍牆倒塌，目前已統計到至少4人死亡，14座水庫溢洪道出水，2個鎮區大範圍被淹。目前全市共轉移群眾6210戶、23663人。

【13:40】截至目前為河南捐款和物資的明星有鄧超、孫儷、時代少年團、范冰冰、黃曉明、譚松韻、李晨、肖戰、李雪琴、萬茜、張傑謝娜、岳雲鵬、宋妍霏、黃子韜、陳赫、張哲瀚、張雨綺、李若彤、孟美岐、李易峰、汪蘇瀧、樂華娛樂、趙麗穎、虞書欣、趙露思、關曉彤、劉濤、白鹿、范丞丞、哇唧唧哇等。

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【13:33】中央儲備糧鄭州直屬庫防汛搶險進行中，經排查所有倉房均沒有發現明顯入水現象，糧食全部安全。

【12:28】河南省紀委監委印發緊急通知，其中提到要嚴格執行防汛救災報告制度，嚴禁遲報、瞞報、漏報重要汛情災情訊息。

【12:17】重災區鄭州市仍有部分區域停水停電，市場監管局要求各級市場監管部門要對防汛期間物資供應、物價情況加強監管，嚴禁囤積居奇、哄抬物價，同時要加大各類生活必需品的供應。

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鄭州多間超市都係搶購一空。（視覺中國）

【11:29】鄭州市委宣傳部發布市防汛指揮部通知，指郭家嘴水庫存在重大安全隱患，周邊相關地區人員立即轉移，所有人不得進入。另鄭州市水利局工作人員回覆傳媒查詢稱，目前水利局已聯繫不到水庫一線。

【11:01】據報道載有約735人的快速列車K226次列車，在離開鄭州站後的第二個車站鐵爐站停靠滯留，已於周三起斷水斷糧，急需救援。

【10:34】國家電網鄭州供電公司發布消息，指鄭州大學第一附屬醫院深切治療部（ICU）於凌晨5時恢復供電，但搶修仍在繼續。另據報道，院方已在凌晨安排約600名重症病人向外轉運。

【10:25】應急管理部最新消息，現已啟動消防救援隊伍跨區域增援預案，連夜調派河北、山西、江蘇、安徽、江西、山東、湖北的消防救援水上救援專業隊伍1800名指戰員、250艘舟艇、7套「龍吸水」大功率排澇車、11套遠程供水系統、1.85萬餘件（套）抗洪搶險救援裝備，緊急馳援河南防汛搶險救災。

【09:15】受強降雨影響，鄭州機場在中午12時前不接受進港航班。截至早上8時許，機場內約有1100名旅客滯留。

截至今日凌晨3時，河南省防汛應急響應級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級，而國家防汛應急響應同時由Ⅲ級提升至Ⅱ級。國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示，要求迅速組織力量防汛救災，妥善安置受災群眾，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。解放軍和武警部隊要積極協助地方開展搶險救災工作。

河南省氣象台今晨7時15分繼續發布暴雨橙色預警，預計未來3小時內，安陽、鶴壁、焦作、新鄉、鄭州、開封、許昌、漯河、平頂山九地區和周口地區西部部分地區降水量將達到50毫米以上，局部達100毫米以上。

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早前報道，鄭州昨晚（7月20日）陷入一片汪洋，災情慘重，有多位市民向《香港01》記者表示，全城大部分地區都停電停水，地鐵和巴士交通也全部中斷。

鄭州大學第一附屬醫院昨晚傳出一樓淹水，加上停電造成深切治療部（ICU）呼吸機無法使用，傳出現正由醫護人員捏氣球輔助病人維持呼吸，而一些病人家屬卻因暴雨被困家中，有家屬心痛上網求助，盼能夠為病人轉院。網民「@一罐可樂_k」稱，醫院門診樓已經被淹，一萬多名病人、老人和兒童被困，沒有電、水和食物，也沒有地方坐。其家人一直困在醫院，手機也已沒有電。

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鄭州市委宣傳部官方微博「鄭州發布」今日凌晨3時50分證實，地鐵水浸事件最少12人死亡，5人受傷送院。 通報指，此次強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象，7月20日18時左右，積水沖垮出入場線擋水牆進入正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運。

下午6時10分，鄭州地鐵下達全線網停運指令疏散群眾，共疏散500多人。家住鄭州市管城回族區的許先生向01記者表示，他的朋友親歷地鐵五號線淹水事件，事發時傳訊息向他求救，事後表示「當時以為要被淹死了」。