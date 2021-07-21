鄭州暴雨｜官方稍早指郭家嘴水庫有安全隱患　水利部：未決口潰壩

河南7月17日起出現持續性強降水天氣，全省多區出現暴雨、大暴雨，強降水主要集中在西部、北部和中部地區，鄭州、焦作、新鄉等10地市出現特大暴雨，個別水庫潰壩，部分鐵路停運、航班取消，防汛形勢嚴峻。截至（今日）7月21日凌晨，官方宣布水災已造成鄭州市區12人死亡。

21日上午，水利部發布消息稱，鄭州郭家嘴水庫下游壩坡大範圍沖刷垮塌，但未發生決口潰壩。



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郭家嘴水庫位於鄭州二七區金水河上。水利部表示，目前壩頂已基本不過流，當地正在繼續擴挖臨時洩流通道，降低水庫水位。

稍早前，鄭州官方發布通知提醒市民，指郭家嘴水庫存在重大安全隱患，鄭州市防汛指揮部決定相關範圍人員立即轉移，自21日早上7時30分起，所有人不得進入該區域。

此外，水利部指，20日出險的鄭州常莊水庫，13處管湧已處置，險情得到有效控制，21日7時庫水位128.67米，較最高時下降2.64米。

《澎湃新聞》早前報道指，一位居住在二七區嵩山路的居民表示，他原本住的地方距離郭家嘴水庫沒多遠，21日凌晨4點他們就已經轉移走了。

鄭州於19日20時到20日20時，單日降雨量552.5毫米。17日20時到20日20時，三天的過程降雨量617.1毫米。其中小時降水，單日降水均已突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。鄭州常年平均全年降雨量為640.8毫米，相當於這三天下了以往一年的量。從氣候學的角度來看，小時降水、日降水的概率，重現期通過分布曲線擬合來看，都是超千年一遇的。