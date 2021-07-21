河南暴雨｜鄭州醫院停電600重症病患受困　徹夜搶修民眾送發電機

河南省多日暴雨釀成水災，20日降雨突破歷史紀錄，省會鄭州市在下午4時到5時，一小時降雨就達到201.9公釐，鄭州地鐵、公交和客運都停駛停運。20日晚間傳出鄭州大學第一附屬醫院（河醫老院區）停電，深切治療部（ICU）呼吸機無法使用600多名重症病患，醫護只得一對一使用氣囊人工供氧，今凌晨5時已宣布供電。

此外，鄭州大學第三附屬醫院（河南省婦幼保健院）也在20日晚間傳出停電，據《新京報》報導，有鄭州90後的年輕人開車兩小時送發電機救援，恢復供電。此外，有網友表示，與河南省中醫藥大學第三附屬醫院的家屬從昨晚開始就失聯，目前仍未有更多消息。

亞洲最大醫院停電 600名重症患者靠一對一供氧

微博網民「@白菜兔兔丸女孩」20日晚間9時在微博發帖求援，表示她的父親氣管插管戴著呼吸機躺在11號樓的呼吸科深切治療部病房，他們因為下午的暴雨被困家中，醫院已全面停電他們無法知道院內的情況，但擔心沒有供電呼吸器無法運作的情況下，像他爸爸這樣的重症病患能堅持多久。而據網民提供的照片，鄭大一附院河醫院區門診樓被水淹沒。

由於停電備用電源也無法使用，鄭大一附院只能透過醫護人員一對一的方式使用氣囊的方式人工供氧，據了解，20日晚間共3000名醫護人員在院內，重症病患約600名，院方也一度考慮是否需協調重症病患轉院。

7月21日凌晨3時，鄭州第一附屬醫院院長劉章鎖表示，供電局的應急車已經到位。「但一台不夠，我要求來四到五台。」他也表示危重病人的生命體征已經穩定。凌晨五點，國家電網鄭州供電公司在微博表示，鄭大一附院的ICU已恢復供電。

建於1928的鄭州大學第一附屬醫院是亞洲最大規模的醫院，總佔地達面積682畝，有河醫、鄭東和惠濟3個院區，共設有8,500個床位，是中國床位最多的醫院，2021年每日門診量可達2萬人。

鄭州90後開車兩小時送發電機

此外，鄭州第三附屬醫院也傳出停電的消息。而一名90後的鄭州年輕人家裡剛好有發電機便自駕兩小時抵達醫院救援，成功讓鄭大三附院恢復供電，據了解，該位民眾也自主參與多場救援活動救出20名受困民眾。而根據微博網友「@正能量滿滿小女孩」表示，河南省中醫藥大學第三附屬醫院也停電無法聯繫上家人，目前未有進一步消息。鄭州其餘供電運作正常的醫院也已開放民眾前往休息，提供因暴雨滯留民眾喘息空間。