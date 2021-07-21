河南暴雨｜包攬全國單日降雨量頭十名　鄭州等同被倒進317個西湖

河南省特大暴雨降雨量驚人，據中央氣象台發布的統計數據，過去24小時全國單日降雨量排行榜頭十名均被河南省包攬，其中新密市的降雨量達384.5毫米，位列第一。



過去24小時全國單日降雨量排行榜頭十名均被河南省包攬。（微博）

數據顯示，截至周三（21日）早上8時的24小時降雨資料統計，第一名至第十名城市所屬省份均是河南省，頭三名分別是新密市、鄭州市及滎陽市，分別是384.5毫米、365.2毫米、325.6毫米。值得一提是，新密市及滎陽市都是鄭州市下轄的一個縣級市。

另據內地傳媒報道，7月18日晚上上6時至7月21日凌晨，鄭州全市累積平均降水量達449毫米，73站（佔比約38%）累積降雨量超過500毫米，最大新密白寨更達875毫米。鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義共5個站，單日降雨量均超過有氣像記錄以來極值，其中在周二下午4時至5時，鄭州本站的降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。

報道又稱，鄭州市在7月17日晚上8時至7月20日晚上8時，三天的降雨量達617.1毫米，一小時降雨、單日降雨均已突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。鄭州常年平均全年降雨量為640.8毫米，三天的降雨量相當於以往的一年。

鄭州常年平均全年降雨量為640.8毫米，三天的降雨量相當於以往的一年。（視覺中國）

報道更指出，根據統計，三天降雨量達617.1毫米，以鄭州全市總面積為7446平方公里計算，即降雨足足有459490萬立方米，西湖的庫容量約為1448萬立方米，換言之三天降雨量就是將317個西湖倒進鄭州。