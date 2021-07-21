河南暴雨｜騰訊、小米等多間名企馳援　馬雲公益基金會捐5000萬元

河南連日來遭遇罕見暴雨天氣襲擊，多地降雨量突破歷史紀錄，降雨強度甚至達到千年一遇。事後，騰訊、阿里巴巴、高德地圖、美團、小米等多家中國知名企業皆隨即對河南馳援。



據央廣網周三（21日）消息，騰訊公益慈善基金會緊急宣佈首批捐款1億元（人民幣．下同），聯合前線的救援機構與慈善組織，用於保障當地群眾人身安全和緊急採購救災物資。阿里巴巴公益基金會則表示，將追加捐助1億元，馬雲公益基金會將捐助5000萬元，配合河南省政府指揮，用於救災緊急舉措和災後恢復工作。

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螞蟻集團通過支付寶公益基金會捐款1億元。螞蟻集團稱正在聯合公益機構，將善款用於應急救援、災區防疫、受災群眾生活及心理保障以及災後重建工作。

北京字節跳動公益基金會宣佈捐贈1億元人民幣，聯合公益機構，優先為受災地區兒童的安全保障和生活學習提供服務，救助對象包括兒童救助站、孤兒院、安置點等地的兒童。

360集團及創始人、董事長周鴻禕將捐贈2000萬元，360數科宣佈捐贈2000萬元，並通過360公益基金會聯合當地救援機構和慈善組織，緊急籌措相關救災物資，投入一線救災工作。

小米公益基金會捐贈5000萬元緊急馳援河南；美團公益基金會宣佈捐贈1億元；順豐公益基金會捐贈2000萬元；富士康工業網路公司稱代表富士康集團，宣佈捐款1億元，用於河南當地的救災工作和災後重建；泡泡瑪特已向河南省慈善總會捐贈打款500萬元；喜茶向鄭州慈善總會捐款500萬元；高途宣佈創始人陳向東捐贈2000萬元馳援河南，用於災區學校的重建。

中國火箭軍趕赴一線搶險：

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據中國應急管理部最新消息，針對河南省鄭州市連降暴雨引發險情，應急管理部第一時間啟動消防救援隊伍跨區域增援預案，連夜調派河北、山西、江蘇、安徽、江西、山東、湖北7省消防救援水上救援專業隊伍1800名指戰員、250艘舟艇、7套「龍吸水」大功率排澇車、11套遠程供水系統、1.85萬餘件（套）抗洪搶險救援裝備緊急馳援河南防汛搶險救災。

河南省消防救援總隊根據汛情發展，於周二（20日）提升戰備等級，緊急調派焦作、許昌、漯河、新鄉、商丘、駐馬店6個支隊共180名指戰員、43輛消防車、22艘舟艇馳援鄭州，開展人員搜救、排水排澇、轉移群眾等工作。